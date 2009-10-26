Дипломированный инженер. Технический переводчик. Опыт работы с 2005 г.

Цель:

Работа техническим переводчиком.

Исходные языки Английский, Украинский

Конечный язык Русский, Украинский

Опыт работы:

Технический переводчик-фрилансер. Частный предприниматель.

6/2005 – настоящее время AVL, Москва

Я работаю внештатным техническим переводчиком. Я выполняю возложенную на меня работу по подготовке и переводу текущей документации для офиса AVL, Москва.

Инженер-конструктор

8/2004 - 6/2005 Алтехстрой, Москва, Российская Федерация

Проектирование алюминиевых конструкций: дверей, окон, перегородок, теплиц и т.д. Переговоры с заказчиками по техническим вопросам.

Системный администратор

8/2004 - 6/2005 Алтехстрой, Москва, Российская Федерация

Администрирование офисной сети. Системный администратор ОС Windows. Поддержка сети и пользователей.

Слесарь-сборщик

9/1996 - 8/1997 Теплообмен, Севастополь, Крым, Украина

Производство и сборка теплообменных аппаратов. Я внес несколько рационализаторских предложений по технологии производства и конструкции теплообменных аппаратов, которые были высоко оценены инженерами.

Образование

9/1998 - 6/2005 Московский государственный технический университет им. Баумана, Москва, Российская Федерация

Дипломированный инженер. Специалист

Тема дипломной работы: "Исследование влияния напряженно-деформированного состояния шатуна на работу шатунного подшипника дизельного двигателя".

9/1994 - 3/1998 Севастопольский морской колледж, Севастополь, Крым, Украина

Молодой специалист

Я получил диплом с отличием. Специальность – Техническое обслуживание и ремонт флота. Квалификация – техник-судомеханик.

Навыки:

Наименование Уровень

Инструментарий для перевода:

OmegaT Эксперт

Anaphraseus (аналог Wordfast) Средний

Wordfast Начинающий

Иное программное обеспечение:

OpenOffice.org Эксперт

MS Office (Word, Excel, PowerPoint) Эксперт

ANSYS Средний

AutoCAD Эксперт

Delphi Средний

MathCad Средний

Solidworks Средний

Windows 98/2k/XP Эксперт

Linux Средний

Языки:

Английский (свободно – обширные познания)

Русский (свободно – глубокие познания)

Украинский (свободно – глубокие познания)

Рекомендации доступны по запросу.

Дополнительная информация:

Я сертифицированный переводчик по программе Proz.com Certified PRO (http://www.proz.com/certificates/pro/pro_certificate_929530.jpg).

Я легко обучаем; легко схожусь с людьми. Имеется опыт ведения переговоров по купле-продаже, текущих телефонных переговоров и переписки с зарубежными деловыми партнерами в качестве менеджера проекта (с фирмой Neo-Neon, Китай) на английском языке.