Мысливец Александр myslivetsmyslivets
Цель:
Работа техническим переводчиком.
Исходные языки Английский, Украинский
Конечный язык Русский, Украинский
Опыт работы:
Технический переводчик-фрилансер. Частный предприниматель.
6/2005 – настоящее время AVL, Москва
Я работаю внештатным техническим переводчиком. Я выполняю возложенную на меня работу по подготовке и переводу текущей документации для офиса AVL, Москва.
Инженер-конструктор
8/2004 - 6/2005 Алтехстрой, Москва, Российская Федерация
Проектирование алюминиевых конструкций: дверей, окон, перегородок, теплиц и т.д. Переговоры с заказчиками по техническим вопросам.
Системный администратор
8/2004 - 6/2005 Алтехстрой, Москва, Российская Федерация
Администрирование офисной сети. Системный администратор ОС Windows. Поддержка сети и пользователей.
Слесарь-сборщик
9/1996 - 8/1997 Теплообмен, Севастополь, Крым, Украина
Производство и сборка теплообменных аппаратов. Я внес несколько рационализаторских предложений по технологии производства и конструкции теплообменных аппаратов, которые были высоко оценены инженерами.
Образование
9/1998 - 6/2005 Московский государственный технический университет им. Баумана, Москва, Российская Федерация
Дипломированный инженер. Специалист
Тема дипломной работы: "Исследование влияния напряженно-деформированного состояния шатуна на работу шатунного подшипника дизельного двигателя".
9/1994 - 3/1998 Севастопольский морской колледж, Севастополь, Крым, Украина
Молодой специалист
Я получил диплом с отличием. Специальность – Техническое обслуживание и ремонт флота. Квалификация – техник-судомеханик.
Навыки:
Наименование Уровень
Инструментарий для перевода:
OmegaT Эксперт
Anaphraseus (аналог Wordfast) Средний
Wordfast Начинающий
Иное программное обеспечение:
OpenOffice.org Эксперт
MS Office (Word, Excel, PowerPoint) Эксперт
ANSYS Средний
AutoCAD Эксперт
Delphi Средний
MathCad Средний
Solidworks Средний
Windows 98/2k/XP Эксперт
Linux Средний
Языки:
Английский (свободно – обширные познания)
Русский (свободно – глубокие познания)
Украинский (свободно – глубокие познания)
Рекомендации доступны по запросу.
Дополнительная информация:
Я сертифицированный переводчик по программе Proz.com Certified PRO (http://www.proz.com/certificates/pro/pro_certificate_929530.jpg).
Я легко обучаем; легко схожусь с людьми. Имеется опыт ведения переговоров по купле-продаже, текущих телефонных переговоров и переписки с зарубежными деловыми партнерами в качестве менеджера проекта (с фирмой Neo-Neon, Китай) на английском языке.