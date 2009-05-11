mysterious

Алексей Коновалов mysteriousmysterious
Образование:
2002-2008 Государственный университет информатики и искусственного интеллекта
Специальность: программное обеспечение автоматизированных систем управления
Опыт работы:
ГП «Управление по сбыту угля «Артемуглепоставка»
июнь 1998 Главный специалист договорного отдела
октябрь 1998 Ведущий инженер договорного отдела
июль 1999 Ведущий инженер информационно-расчетного отдела
январь 2002 Заместитель начальника информационно-расчетного
отдела
ОАО «Центральная обогатительная фабрика Калининская»
декабрь 2002 Инженер-программист
Профессиональные навыки:
•Владение ПК: Программист
•Знание операционных систем: Windows 9X/Me, 2000, XP; Linux; MS DOS
•Языки программирования: С++ Builder, Visual C++ (ООП), Pascal, Assembler
•Базы Данных: Interbase, SQL
•Опыт разработки баз данных и программного обеспечения: Builder+Interbase(Firebird), Open GL
•Проектирование локальных сетей
•Офисные программы: MS Office
Личные качества:
Порядочность, коммуникабельность, аналитический склад ума, ответственность, умение планировать и исполнять поставленные задачи в срок, стремление повышать свой профессиональный уровень, самостоятельность, быстрая обучаемость. Готов приобретать и совершенствовать знания в любых необходимых направлениях.