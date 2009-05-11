mysterious

Образование:

2002-2008 Государственный университет информатики и искусственного интеллекта

Специальность: программное обеспечение автоматизированных систем управления

Опыт работы:

ГП «Управление по сбыту угля «Артемуглепоставка»

июнь 1998 Главный специалист договорного отдела

октябрь 1998 Ведущий инженер договорного отдела

июль 1999 Ведущий инженер информационно-расчетного отдела

январь 2002 Заместитель начальника информационно-расчетного

отдела

ОАО «Центральная обогатительная фабрика Калининская»

декабрь 2002 Инженер-программист

Профессиональные навыки:

•Владение ПК: Программист

•Знание операционных систем: Windows 9X/Me, 2000, XP; Linux; MS DOS

•Языки программирования: С++ Builder, Visual C++ (ООП), Pascal, Assembler

•Базы Данных: Interbase, SQL

•Опыт разработки баз данных и программного обеспечения: Builder+Interbase(Firebird), Open GL

•Проектирование локальных сетей

•Офисные программы: MS Office

Личные качества:

Порядочность, коммуникабельность, аналитический склад ума, ответственность, умение планировать и исполнять поставленные задачи в срок, стремление повышать свой профессиональный уровень, самостоятельность, быстрая обучаемость. Готов приобретать и совершенствовать знания в любых необходимых направлениях.