mysteryof

Надежда Фоломкина mysteryof

 
35 летУкраина/Кропивницкий
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Работа:

2008 - …

Интернет-издание «КиноОбоз» (http://kino.oboz.ua).

Внештатный журналист.

2007-2008 гг.

Областная молодежная газета «Меридиан».

Випускающий редактор, корректор, корреспондент, дизайнер, верстальщик.

2006-2007 гг.

Всеукраинский еженедельник «Сериал».

Внештатный журналист.

Дополнительная информация:

языки – украниский (высокий уровень), русский (высокий), английский (высокий), немецкий (средний)

владение компьютером – высокий уровень (Microsoft Office, Internet, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, языки HTML, CSS, PHP).

дополнительно - разработка дизайнерских пакетов, логотипов, афиш и пр. полиграфии

PHPHTMLCSSInDesignPhotoshop
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