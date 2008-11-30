Надежда Фоломкина mysteryofmysteryof
35 летУкраина/Кропивницкий
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Работа:
2008 - …
Интернет-издание «КиноОбоз» (http://kino.oboz.ua).
Внештатный журналист.
2007-2008 гг.
Областная молодежная газета «Меридиан».
Випускающий редактор, корректор, корреспондент, дизайнер, верстальщик.
2006-2007 гг.
Всеукраинский еженедельник «Сериал».
Внештатный журналист.
Дополнительная информация:
языки – украниский (высокий уровень), русский (высокий), английский (высокий), немецкий (средний)
владение компьютером – высокий уровень (Microsoft Office, Internet, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, языки HTML, CSS, PHP).
дополнительно - разработка дизайнерских пакетов, логотипов, афиш и пр. полиграфии
Портфолио
- Без названия115 просмотров
- Без названия103 просмотра
- Місто контрастів129 просмотров
- Медіа-фест104 просмотра
- Медіа-фест100 просмотров
- Медіа-фест138 просмотров
- Медіа-фест113 просмотров
- Логотип для бюро журналистских расследований119 просмотров
- Логотип для бюро журналистских расследований101 просмотр