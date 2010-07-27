Есть набор данных: ID number 66565 50:12:1030110:0007 66566 50:12:1030110:0009 66567 50:12:1030110:0010 66569 50:12:1030110:0011 66570 50:12:1030110:0012 66571 50:12:1030110:0015 66572 50:12:2030110:0016 66575 50:12:2030110:0018 66576 50:12:2030110:0019 66578 50:12:2030110:0020 66579 50:12:2030110:0021 66580 50:12:3030110:0022 66582 50:12:3030110:0023 66583 50:12:3030110:0024 66584 50:12:3030110:0025 66585 50:12:3030110:0026 66586 50:12:3030110:0027 66587 50:12:0030110:0028 66588 50:12:0030110:0029 66600 50:12:0030110:0030 66612 50:12:0030110:0031 66601 50:12:0030110:0032 66602 50:12:0030110:0033 66603 50:12:0030110:0034 66604 50:12:0030110:0035 66606 50:12:0030110:0036 66608 50:12:0030110:0037 66609 50:12:0030110:0038 66627 50:12:0030110:0039 66622 50:12:0030110:0040 66621 50:12:0030110:0041 66620 50:12:0030110:0042 66619 50:12:0030110:0043 66614 50:12:0030110:0044 66598 50:12:0030110:0045 66593 50:12:0030110:0046 66564 50:12:0030110:0047 66559 50:12:0030110:0048 66558 50:12:0030110:1149 66556 50:12:0030110:0050 66554 50:12:0030110:0051 66553 50:12:0030110:0052 66550 50:12:0030110:0053 66549 50:12:0030110:0054 66546 50:12:0030110:0055 66544 50:12:0030110:0156 66543 50:12:0030110:0157 66540 50:12:0030110:0158 66539 50:12:0030110:0159 66537 50:12:0030110:0160 67449 50:12:0030110:0161 66536 50:12:0030110:0163 Цель: выполнять ...
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- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Задача - брать данные из постоянно обновляемого файла формата CSV и на основе этих данных строить графики. Язык - PHP, исходный код, желательно с небольшими комментариями. Платформа - Win+Apache(IIS)+PHP+MySQL. Итак, теперь более подробно. 1) Есть папка, название папки нам ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
13 лет назад
Задание было сформулированное очень чётко, что значительно облегчило выполенние. Также заказчик предложил мне предоплату, что тоже меня очень порадовало.
Ответный отзыв
Работа выполнена качественно и в срок.
$20
10 баллов
13 лет назад
Приятно работать с таким заказчиком. все необходимые файлы, параметры доступа были предоставлены во время. четко знает что ему нужно, но и принимает к сведению все советы, которые я давал со своей стороны. по оплате без задержек. ответы при переписке по почте без задержек.
Ответный отзыв
Великолепный исполнитель! Без всякого преувеличения. Очень добросовестно отнесся к поставленной задаче. По ходу работы внес ряд конструктивных предложений и реализовал их, не задирая при этом итоговую сумму за работу. Все выполнил даже раньше поставленного срока. Так что если данный исполнитель подал заявку на ваш проект, думаю можно не сомневаться, что выполнит он его в лучшем виде.