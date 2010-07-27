Великолепный исполнитель! Без всякого преувеличения. Очень добросовестно отнесся к поставленной задаче. По ходу работы внес ряд конструктивных предложений и реализовал их, не задирая при этом итоговую сумму за работу. Все выполнил даже раньше поставленного срока. Так что если данный исполнитель подал заявку на ваш проект, думаю можно не сомневаться, что выполнит он его в лучшем виде.