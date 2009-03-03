Я php-программист, разрабатываю php-блоги,т.е создания .php страниц с привязкой css для улучшения дизайна сайта, в css входит каким цветом будет текст, а так же фон, границы и многие другие улучшения. Так же каждый сайт хорош с картинками, которые я могу обработать через photoshop, как вы знаете можно создать и flash сайты, но на это может уйти побольше времени и сил. Вообщем я рассказал о своих способностях. Их вы можете проверит на моем сайте, правда он не доделан, но это не говорит о том, что я не могу его доделать...