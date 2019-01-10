Сделать натяжку блока на сайт WordPress [тема построена через плагин Advanced Custom Fields] с 4 колонками и кнопками заказать прайс (см.скриншот) Вставить этот блок на главную страницу сайта в определенное место, сделать всплывающую форму обратной ...
- $7Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Сайт одностраничка, уже имеет базовую мобильную версию, нужно сделать компактный вид, причесать улучшить, переработать галереи и визуал блоков именно в мобильной версии, как должно примерно выглядеть в скриншоте прикрепилHTML-верстка5 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Написать отзыв – TripAdvisor требования: Наличие отзывов на площадке; IP исполнителя должен совпадать с Москва; пожелания: написать отзыв в разговорном стиле; указать небольшой недостаток; После успешного прохождения модерации и появления отзыва на площадке, отправить предоставление ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт2 года назад
Написать отзыв – TripAdvisor требования: Наличие отзывов на площадке; IP исполнителя должен совпадать с Москва; пожелания: написать отзыв в разговорном стиле; указать небольшой недостаток; После успешного прохождения модерации и появления отзыва на площадке, отправить предоставление ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт2 года назад
Написать отзыв – ZOON.RU требования: Наличие отзывов на площадке; IP исполнителя должен совпадать с Москва; пожелания: написать отзыв в разговорном стиле; указать небольшой недостаток; После успешного прохождения модерации и появления отзыва на площадке, отправить предоставление отчета о выполненной работе в личном кабинете ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется специалист для настройки и сопровождения SEO-кампании, в т.ч. контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google Adwords для компании из малого бизнеса. Задачи для исполнителя:[list][*]Детальная SEO оптимизация сайта на платформе для поисковых систем. Анализ целевых страниц согласно запросов, ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
На моем сайте необходимо реализовать PopUp форму обратной связи. Сайт сделан на WordPress Главная задача сделать так, чтобы можно было сделать кнопку вызова контактной формы на каждой странице, а не только на главной странице сайта. Помимо ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно несколько коротких текстов уникальных но не длинных, начиная от блока с текстом о нас, блоком с предложением что мы оказываем услуги аренды нашего оборудования, короткий блок, про почему мы и блок в самом конце ...Продающие тексты9 заявокЗакрыт4 года назад
На скринах все блоки, которые нужно быстро сверстать и добавить в нужное место в странице моего сайта telegr/skype: venetsivanВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Кратко мне нужно подшаманить мою траницу, где нужно быстро развернуть типо лендинг, а элементов внутри сайта не хватает это сделать красиво, нужна помощь в грамотном переносе готового кода на рабочий проект У меня есть пустая страничка ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Один умелец поработал,над версткойу меня на сайтеи после этого в некоторых местах где текст, вылезли иероглифы, кто может вернуть всеобратно? [url=http://lifeinteractive.ru/page/312/]http://lifeinteractive.ru/page/312/[/url] [url=http://lifeinteractive.ru/page/312/]http://lifeinteractive.ru/page/31[/url]6HTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
У тебя с версткой все идеально? Часто в сети и быстро решаешь задачи? Мне нужен именно ты! [b]Отпишись мне чтобы быстро связаться и начнем сотрудничество [/b] [b]В данной задаче нужно:[/b] сверстать по PSD макету, где-то по картинке, а ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $3
Перенести с главной страницы несколько элементов хедера, на другую страницу Простая работа по верстке, взять код с одной страницы и перенести на другуюHTML-верстка17 заявокЗакрыт5 лет назад
На сайте добавить ссылку в меню ENGLISH VERSION и иконку, соответсвенно на Англоязычной Версии добавить РУССКАЯ ВЕРСИЯ иконку флага на Англоязычной Версии сайта, будут следующие страницы РАСЧЕТ ОНЛАЙН О НАС ПРОЕКТЫ КОНТАКТЫ РАСЧЕТ ОНЛАЙН -> calculation-en О НАС -> About-en ПРОЕКТЫ -> Project-en КОНТАКТЫ ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется дизайнер - верстальщик, который сделает макет письма для рассылки в mailchimp. Аккаунт Mailchimp есть, нужно настроить дизайн для моей рассылки по psd макету для отправке писем по моей базе. Исходную работу нужно предоставить в html версии. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Создать мне аккаунт Mailchimp и настроить дизайн для моей рассылки по psd макету Настроить для отправке писем по моей базе Вся необходимая информация есть, текст, картинки, макет письма в целом в psd, текст для кнопкок, база для рассылки, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Ищу профи по Woocommerce, что нужно? Правки внутри Woocommerce, а конкретно поправить некоторые моменты, связанные с вариациями товара и доставкой, приходится множить товары и один товар и создавать несколько раз с разным параметром "размера", вместо возможности это ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется внедрить функционал на WooCommerce: SMS-уведомления для покупателей и продавца. Нужно чтобы когда заказ был готов клиенту приходило смс-оповещение А также — Возможность получения уведомлений администратором и покупателем — Поддержка сервисов отправки SMS-сообщений, в том числе Twilio, Talk With Text и SMS Global ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Яндекс.Касса подключена и настроена, с помощью плагина, оплата через яндекс.кассу работает, но не работает выставление платежей через сбербанк (для юридических лиц) не знаю почему, поддержка яндекс.кассы также тупит [list=1][*]Cообщите менеджеру Яндекс.Кассы, что хотите подключить B2B-платежи. (Сделано)[*]Открыть расчетный ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется профессионал по Wordpress Что нужно на сайте? Правка моментов отображения в мобильной версии Адаптация сайта под мобильные устройства (доработка адаптивности под мобильные устройства) Настроить правильное кэширование и сжатие содержимого сайта. Настроить карту сайта для поисковых систем - sitemap. xml. Настроить ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт5 лет назад