mytnygm

Иван mytnygm

 
30 летАвстралия/Сидней
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
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$22
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Отзывы фрилансеров
Daniel-Tkachenko
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$22
10 баллов
5 лет назад
Создать и настроить html макет письма для рассылки в mailchimp
Всё хорошо, оплатил быстро. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Даниэль быстро отреагировал на задание. Сразу понял суть проблемы и ее решение. Постоянно был на связи, все сделал качественно и быстро. Дополнительно еще объяснил решение проблемы. Рекомендую! Отличный исполнитель!
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AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Wordpress/Решение проблем/Перестала работать стандартная галерея wp
Понятная задача, никаких проблем. Оплата сразу же после выполнения задачи! Рекомендую Ивана как ответственного и порядочного заказчика!
Алексей отличный специалист! Делает все быстро и качественно! Алексей настоящий профессионал в своем деле! Проконсультировал, по работе. Огромное спасибо! Советую!!! Работа выполнена на отлично!
Ответный отзыв
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
WooCommerce/Решение проблем/Поправить отображение страницы корзина
Все прошло отлично! Очень надёжный заказчик. Приятно было поработать. Рекомендую!
Работа по наладке сайта была сделана на отлично. Исполнитель был во время на связи, компетентен, адекватен в общении, ни единый вопрос не остался без ответа. Сделано было больше, чем можно было ожидать. Приношу свою благодарность Работая с Алексеем все будет профессионально и быстро. Получил то что хотел. Спасибо
Ответный отзыв
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Перевести кнопку Menu в мобильной версии Wordpress
Все прошло отлично. Понятная задача, оплата сразу после выполнения. Никаких проблем не было.
Алексей работу с правками в мобильной версии сайта выполнил быстро и качественно, рекомендую данного исполнителя!
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