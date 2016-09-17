myung-myung

бывший студент в поисках своего вдохновения

Юрист по образованию, писатель в душе.

С 2011 года публикуюсь в научных журналах, сборниках, принимаю участие в конференциях. Есть статьи в нескольких отраслях права: уголовное, уголовно-исполнительное, право Европейского союза, криминалистика, криминология. Так же помогала в написании статей для докторской диссертации в области истории боевых искусств (перевод текста на английский язык для издательства).

Прозой начала увлекаться ещё раньше. С радостью возьмусь за написание речей, которые тронут не только душу, но и кошельки. Шучу :)

Готова к исполнению любой работы, которая окажется мне по силе.

Обсуждение оплаты, сроков сдачи работы и любых других условий, происходит в личных сообщениях.