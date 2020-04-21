myway_inst

Видеограф, Фотограф, Режиссер, Монтажер

Работаю с фото и видео материалами в любых направлениях!

Услуги:

Фото: обработка, создание логотипа, портретные арты и т.д!

Видео: монтаж, корректировка, бэкстэйджи, влоги и т.д!

Реклама: видеолого, инфографика, работа с 3д объектами и их интеграция!

Опыт:

5 лет работы в рекламном бизнесе!

Навыки: (пакет програм Adobe)

(Навыки считаются в сравнении от новичка до голливудского мастера)

Photoshop: уровень выше среднего

Premiere Pro: профессианально владею

After Effects: средний уровень