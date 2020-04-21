myway_inst

Видеограф, Фотограф, Режиссер, Монтажер
Работаю с фото и видео материалами в любых направлениях!
Услуги:
Фото: обработка, создание логотипа, портретные арты и т.д!
Видео: монтаж, корректировка, бэкстэйджи, влоги и т.д!
Реклама: видеолого, инфографика, работа с 3д объектами и их интеграция!
Опыт:
5 лет работы в рекламном бизнесе!
Навыки: (пакет програм Adobe)
(Навыки считаются в сравнении от новичка до голливудского мастера)
Photoshop: уровень выше среднего
Premiere Pro: профессианально владею
After Effects: средний уровень