myza_maria

Муза, дизайнер интерьера

Добрый день, меня зовут Муза.

Я выполняю комфортные, стильные и характерные дизайн-проекты и берегу ваши нервы во время ремонта.

В стоимость дизайн-проекта входят консультации в процессе проекта и после, планировки (до 2х вариантов), трехмерная визуализация (до 2х кругов правок), чертежи для строителей.

2хкомнатная квартира и студии = 30 000 руб.

3хкомнатная квартира = 50 000 руб.

Работаю по всей России.

Оплата проекта происходит в несколько этапов: предоплата, дальше вся сумма делится на части поэтапно и вы платите только после согласованного этапа. Всё прозрачно.

Моя главная цель - ваш дом, который будет воплощением вас.

Звоните или пишите в соц.сетях, и я отвечу на все интересующие вас вопросы - https://vk.com/design.myza.