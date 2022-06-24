myza_maria

Муза, дизайнер интерьера
Добрый день, меня зовут Муза.
Я выполняю комфортные, стильные и характерные дизайн-проекты и берегу ваши нервы во время ремонта.
В стоимость дизайн-проекта входят консультации в процессе проекта и после, планировки (до 2х вариантов), трехмерная визуализация (до 2х кругов правок), чертежи для строителей.
2хкомнатная квартира и студии = 30 000 руб.
3хкомнатная квартира = 50 000 руб.
Работаю по всей России.
Оплата проекта происходит в несколько этапов: предоплата, дальше вся сумма делится на части поэтапно и вы платите только после согласованного этапа. Всё прозрачно.
Моя главная цель - ваш дом, который будет воплощением вас.
Звоните или пишите в соц.сетях, и я отвечу на все интересующие вас вопросы - https://vk.com/design.myza.
Я против войны в Украине!