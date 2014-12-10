Мызникова Екатерина
опыт работы фрилансером – 6 лет
опыт работы фрилансером по тематике медицина – 4 года 4 месяца
Контакты: ICQ 422770886
Mail [email protected]
Знание дополнительных языков: английский (свободно, )немецкий (слегка)
тематики: медицина,автомобили, фотография, описание товаров, мода, книга.
Возможность выполнения страниц в неделю: 120 страниц в неделю.
Готова приступить к работе прямо сейчас.
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Копирайтинг
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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от $30
от 1 дня
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