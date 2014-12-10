myznikova

Екатерина myznikova

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Мызникова Екатерина

опыт работы фрилансером – 6 лет

опыт работы фрилансером по тематике медицина – 4 года 4 месяца

Контакты: ICQ 422770886

Mail [email protected]

Знание дополнительных языков: английский (свободно, )немецкий (слегка)

тематики: медицина,автомобили, фотография, описание товаров, мода, книга.

Возможность выполнения страниц в неделю: 120 страниц в неделю.

Готова приступить к работе прямо сейчас.

Копирайтинг
нет отзывов
от $60
от 1 дня
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Переводы
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от $50
от 2 дней
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга