Зарецкий Михаил Александрович

Желаемая должность: Руководитель подразделения (продаж-закупок)

Зарплата: От 80 000 руб. в месяц

Тип работы: Полный рабочий день

Место работы: Работа на территории работодателя

Ф.И.О.: Зарецкий Михаил Александрович

Телефон: (921) 4447177 (с 9 до 21)

Электронная почта: [email protected]

Другие контакты: ICQ 642-278-253

Личная информация

Город проживания: Санкт-Петербург

Район проживания: Выборгский

Образование: Высшее

Дата рождения: 22 января 1975 г. (37 лет)

Пол: Мужской

Семейное положение: Женат, дети есть

Опыт работы

Период работы: С мая 2009 по март 2012 года

Должность: Генеральный директор ( работа по найму ).

В организации: ООО "ТД "РосМетСплав", г.Санкт-Петербург

Описание деятельности организации: Поставка цветного металла и сплавов.

Должностные обязанности: Координация и контроль деятельности компании, мониторинг конкурентной среды рынка, переговоры с ключевыми клиентами компании, планирование продаж.

Период работы: С июня 2006 по апрель 2009 года

Должность: Коммерческий директор, учередитель.

В организации: ООО "РосМетСплав", г.Санкт-Петербург

Описание деятельности организации: Обеспечение цветным и чёрным металлопрокатом предприятий России. Логистика.

Собственное производство в Челябинске. Заказ продукции на заводах производителях под конкретных покупателей, пополнение складских запасов.

Должностные обязанности: Налаживание договорных отношений с партнёрами. Работа с коммерческой деятельность компании.

Мотивация сотрудников. Стратегия "захвата" освободившихся долей рынка. Участие в ценообразовании, в политике скидок. Планирование объёмов продаж

В подчинении 5 менеджеров, активные продажи, холодные звонки, план продаж, планы переговоров, планирование рабочего времени, бизнес тренинги. Участие в выставках.

До кризиса оборот компании в среднем был около 30 млн. рублей в месяц.

Период работы: С января 2003 по март 2006 года

Должность: Менеджер по продажам цветного металлопроката

В организации: ООО "Компания СеверСплав", г.Санкт-Петербург

Описание деятельности организации: Комплексная поставка цветного металлопроката на предприятия.

Должностные обязанности: Работа с крупными потребителями цветного проката (РЖД, Ижорский завод, Адмиралтейские верфи др.)

Поиск новых клиентов. Холодные звонки, выполнение плана продаж, документооборот, контроль дебиторской задолженности. Участие в выставках, семинарах. Участие в открытии нового филиала.

Период работы: С января 2000 по январь 2003 года

Должность: Менеджер по продажам сварочного оборудования, станков.

В организации: ЗАО НПФ "ИТС", г.Санкт-Петербург

Описание деятельности организации: Продажа сварочного оборудования по России и ближнему зарубежью. Поставка, гарантийное обслуживание.

Должностные обязанности: Работа с базой имеющихся клиентов, поиск новых. Продажи от переговоров до отгрузки.(командировки, выставки). Контроль дебиторской задолженности, документооборот в 1С (7 и 8), Выполнение плана продаж, работа в команде.

Успешная длительная работа с Балтийским, Ижорским заводами.

Образование

Учебное заведение: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (Санкт-Петербург)

Дата окончания: Ноябрь 1998 года

Факультет: Производственный менеджмент

Специальность: Экономика в машиностроении

Форма обучения: Дневная

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Разговорный, письмо, перевод.

Компьютерные навыки: MS Office, 1C(7,8).

Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь ПК.

Дополнительная информация

Наличие водительских прав: Категория B, есть автомобиль.

Готовность к командировкам: Да

Ключевые навыки и достижения: За последние 10 лет я прошёл путь от менеджера до генерального директора компании. За это время я научился эффективно работать как самостоятельно, так и в команде, управлять бизнес процессами, направленными на повышение продаж продукта, увеличение рентабельности предприятия.

Полученный опыт, активная жизненная позиция и нацеленность на результат позволили мне стать специалистом в продажах.

На данном этапе, я заинтересован применить полученные мной знания и навыки, работая в стабильно развивающейся компании с перспективой карьерного роста за достойную заработную плату.

Думаю развитые коммуникативные навыки, стрессоустойчивость и

ответственность помогут мне добиться поставленной цели.

Занятия в свободное время: Плавание, спортзал.

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