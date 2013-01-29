Зарецкий Михаил Александрович
Желаемая должность: Руководитель подразделения (продаж-закупок)
Зарплата: От 80 000 руб. в месяц
Тип работы: Полный рабочий день
Место работы: Работа на территории работодателя
Ф.И.О.: Зарецкий Михаил Александрович
Телефон: (921) 4447177 (с 9 до 21)
Электронная почта: [email protected]
Другие контакты: ICQ 642-278-253
Личная информация
Город проживания: Санкт-Петербург
Район проживания: Выборгский
Образование: Высшее
Дата рождения: 22 января 1975 г. (37 лет)
Пол: Мужской
Семейное положение: Женат, дети есть
Опыт работы
Период работы: С мая 2009 по март 2012 года
Должность: Генеральный директор ( работа по найму ).
В организации: ООО "ТД "РосМетСплав", г.Санкт-Петербург
Описание деятельности организации: Поставка цветного металла и сплавов.
Должностные обязанности: Координация и контроль деятельности компании, мониторинг конкурентной среды рынка, переговоры с ключевыми клиентами компании, планирование продаж.
Период работы: С июня 2006 по апрель 2009 года
Должность: Коммерческий директор, учередитель.
В организации: ООО "РосМетСплав", г.Санкт-Петербург
Описание деятельности организации: Обеспечение цветным и чёрным металлопрокатом предприятий России. Логистика.
Собственное производство в Челябинске. Заказ продукции на заводах производителях под конкретных покупателей, пополнение складских запасов.
Должностные обязанности: Налаживание договорных отношений с партнёрами. Работа с коммерческой деятельность компании.
Мотивация сотрудников. Стратегия "захвата" освободившихся долей рынка. Участие в ценообразовании, в политике скидок. Планирование объёмов продаж
В подчинении 5 менеджеров, активные продажи, холодные звонки, план продаж, планы переговоров, планирование рабочего времени, бизнес тренинги. Участие в выставках.
До кризиса оборот компании в среднем был около 30 млн. рублей в месяц.
Период работы: С января 2003 по март 2006 года
Должность: Менеджер по продажам цветного металлопроката
В организации: ООО "Компания СеверСплав", г.Санкт-Петербург
Описание деятельности организации: Комплексная поставка цветного металлопроката на предприятия.
Должностные обязанности: Работа с крупными потребителями цветного проката (РЖД, Ижорский завод, Адмиралтейские верфи др.)
Поиск новых клиентов. Холодные звонки, выполнение плана продаж, документооборот, контроль дебиторской задолженности. Участие в выставках, семинарах. Участие в открытии нового филиала.
Период работы: С января 2000 по январь 2003 года
Должность: Менеджер по продажам сварочного оборудования, станков.
В организации: ЗАО НПФ "ИТС", г.Санкт-Петербург
Описание деятельности организации: Продажа сварочного оборудования по России и ближнему зарубежью. Поставка, гарантийное обслуживание.
Должностные обязанности: Работа с базой имеющихся клиентов, поиск новых. Продажи от переговоров до отгрузки.(командировки, выставки). Контроль дебиторской задолженности, документооборот в 1С (7 и 8), Выполнение плана продаж, работа в команде.
Успешная длительная работа с Балтийским, Ижорским заводами.
Образование
Учебное заведение: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (Санкт-Петербург)
Дата окончания: Ноябрь 1998 года
Факультет: Производственный менеджмент
Специальность: Экономика в машиностроении
Форма обучения: Дневная
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Разговорный, письмо, перевод.
Компьютерные навыки: MS Office, 1C(7,8).
Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь ПК.
Дополнительная информация
Наличие водительских прав: Категория B, есть автомобиль.
Готовность к командировкам: Да
Ключевые навыки и достижения: За последние 10 лет я прошёл путь от менеджера до генерального директора компании. За это время я научился эффективно работать как самостоятельно, так и в команде, управлять бизнес процессами, направленными на повышение продаж продукта, увеличение рентабельности предприятия.
Полученный опыт, активная жизненная позиция и нацеленность на результат позволили мне стать специалистом в продажах.
На данном этапе, я заинтересован применить полученные мной знания и навыки, работая в стабильно развивающейся компании с перспективой карьерного роста за достойную заработную плату.
Думаю развитые коммуникативные навыки, стрессоустойчивость и
ответственность помогут мне добиться поставленной цели.
Занятия в свободное время: Плавание, спортзал.
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