Услуги для web

Маркетинг

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Нейминг и слоганы (от 2000 руб.)

Продвижения сайта через Яндекс.Директ (от 2000 руб. за кампанию)

Услуги для web

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Разработка сайтов-визиток (от 1000 руб.)

Расшифровка аудио и видеозаписей (7 руб. за минуту)

Конвертация форматов (видео, аудио, изображения, архив, документы, электронных книги) (100 руб. за файл)

Отправка анонимных электронных писем (50 руб. за письмо)

Подбор красивых уникальных доменных имен для сайта (100 руб. за имя)