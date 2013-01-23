skype: arslongaarchstudio

По образованию архитектор, опыт работы 9 лет по специальности.

Сейчас работаю в студия Ars Longa, подробнее о студии и обо мне тут: http://www.voloshinadesign.ru/obo-mne/

Портфолио в развернутом варианте можно увидеть тут: http://www.voloshinadesign.ru/category/portfolio/

Мы можем быть Вам полезны, если Вам нужно сделать:

1. Разработку эскизных проектов жилых и общественных зданий любой сложности, разработку концепций генеральных планов крупных объектов таких как котеджные поселки, базы отдыха, крупные офисные и торговые комплексы. Разработка стадии РП при необходимости.

2. Дизайн интерьера жилого или общественного здания

3. Интерьерную, экстерьерную или предметную визуализацию высокого качества в 3Ds max+Vray по Вашему проекту для согласования его с заказчиком или для рекламы.

4. 3D видео 3Ds max+Vray (или Ozone) презентацию вашего проекта для рекламы в интернет или off-line показа на презентации, конкурсе или выставке.