n-vardanyan

Начинающий фронтенд разработчик

Здраствуйте. Меня зовут Нарэк. Мне уже 30, и я опробовал много чего для заработка чтоб прокормить семью, детей...Работаю в 2х местах, чтоб как то протянуть, а в последнее время с проблемами и всем прочим становится все тяжелее.

﻿Нашел онлайн курсы по веб программированию, html, css, JS. учусь самостоятельно, ибо не к кому обращаться за помощю. если бывают вопросы, то нахожу ответы погуглив, или в критичных случаях обращаюсь к авторам видео, которых могу находить в соц сетях.

﻿В моей стране проблемы есть, и они добовляются с каждым прожитым днем. но не смотря ни на что, после каждого рабочего дня меня ждет ноут с открытым видеоуроком по джаваскрипту. и начинается то что мне реально нравится. начинаается то к чему я стремлюсь и смотивирован с детских лет.

﻿Я простой парень, закончил политехнический, потом армия, после армии магистратура,. Но магистратуру не окончил, ибо слишком дорого стало учеба, слишком многое изменилось.

﻿Потом семья, дети, там вторая работа...

я только учусь веб программированию, но я получаю удовольствие от написания кодов, от создания визуальной части сайтов с нуля, или по готовым шаблонам. не смущаюсь гуглить или спрашивать, но ответы все ровно нахожу и решаю проблемы.

﻿Но о себе по моему больше нечего добавлять, помимо того что я поставил перед собой цель "выучить веб программирование", сменить все сферы деятельности, зарабатывать на нем, и как то улучшить качество жизни или как там сказать мб проживания на лучшую сторону...

﻿Вот весь я. простой парень которому нужен старт от доброжелательных людей...

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿(прошу прощения за опечатки, русский мне не родной язык. я изучал его по фильмам, по общению с русскоязычными людьми и тд)