n-vardanyan

Здраствуйте. Меня зовут Нарэк. Мне уже 30, и я опробовал много чего для заработка чтоб прокормить семью, детей...Работаю в 2х местах, чтоб как то протянуть, а в последнее время с проблемами и всем прочим становится все тяжелее.
Нашел онлайн курсы по веб программированию, html, css, JS. учусь самостоятельно, ибо не к кому обращаться за помощю. если бывают вопросы, то нахожу ответы погуглив, или в критичных случаях обращаюсь к авторам видео, которых могу находить в соц сетях.
В моей стране проблемы есть, и они добовляются с каждым прожитым днем. но не смотря ни на что, после каждого рабочего дня меня ждет ноут с открытым видеоуроком по джаваскрипту. и начинается то что мне реально нравится. начинаается то к чему я стремлюсь и смотивирован с детских лет.
Я простой парень, закончил политехнический, потом армия, после армии магистратура,. Но магистратуру не окончил, ибо слишком дорого стало учеба, слишком многое изменилось.
Потом семья, дети, там вторая работа...
я только учусь веб программированию, но я получаю удовольствие от написания кодов, от создания визуальной части сайтов с нуля, или по готовым шаблонам. не смущаюсь гуглить или спрашивать, но ответы все ровно нахожу и решаю проблемы.
Но о себе по моему больше нечего добавлять, помимо того что я поставил перед собой цель "выучить веб программирование", сменить все сферы деятельности, зарабатывать на нем, и как то улучшить качество жизни или как там сказать мб проживания на лучшую сторону...
Вот весь я. простой парень которому нужен старт от доброжелательных людей...
(прошу прощения за опечатки, русский мне не родной язык. я изучал его по фильмам, по общению с русскоязычными людьми и тд)