Контакты:
Телефон: +79826036339, +972524891321
E-mail: [email protected]
VK: vk.com/n0190
Facebook: facebook.com/maria.klimkina
24 года, родилась в России, иммигрировала в Израиль в 2012 году, живу в Тель-Авиве. Изучала математику, писала статьи в онлайн-энциклопедию, работала контент-менеджером, тестировщиком, писателем и редактором на популярных русскоязычных веб-сайтах.
Образование:
Бакалавр математики (Уральский Государственный Университет, Екатеринбург, Россия)
В настоящее время обучаюсь в школе современной музыки и джаза “Римон” в Рамат-ХаШароне (вокальное отделение).
Дополнительное образование (курсы):
Введение в психологию (Coursera, Торонтский университет)
Литературное сочинение на английском языке I: как стать профессионалом (Coursera, Университет Дьюка)
Песнетворчество (Coursera, Музыкальный колледж Беркли)
Введение в производство музыкальных произведений (Coursera, Музыкальный колледж Беркли)
Питание, здоровье и образ жизни: проблемы и аналитические выводы (Coursera, Университет Вандербильта)
Основные физиологические показатели: понимание сигналов, которые подает наш организм (Пенсильванский университет)
Опыт работы:
2009-2012 - автор и редактор статей на сайте http://posmotre.li;
2009-2012 - контент-менеджер и редактор на сайте http://bash.org.ru;
2010-2013 - администратор, тестировщик сайта http://ogoloda.li;
2010-2013 - фотограф и автор блога на кулинарном сайте http://ogoloda.li;
2013 - фотограф на wikihow.com.
Знание языков:
русский - родной,
английский - свободный (устный и письменный),
иврит - Intermediate.
Дополнительная информация:
Организованная, рассудительная, пунктуальная и последовательная. Хорошо справляюсь с планированием и работой в указанные сроки. Люблю изучать новые вещи.
Интересы:
Кошки, компьютерные игры, телесериалы, музыка, чтение книг и веб-комиксов, кулинария, природа.