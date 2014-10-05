Автор, редактор, контент-менеджер, фотограф и тестировщик веб-сайтов

Контакты:

Телефон: +79826036339, +972524891321

E-mail: [email protected]

VK: vk.com/n0190

Facebook: facebook.com/maria.klimkina

24 года, родилась в России, иммигрировала в Израиль в 2012 году, живу в Тель-Авиве. Изучала математику, писала статьи в онлайн-энциклопедию, работала контент-менеджером, тестировщиком, писателем и редактором на популярных русскоязычных веб-сайтах.

Образование:

Бакалавр математики (Уральский Государственный Университет, Екатеринбург, Россия)

В настоящее время обучаюсь в школе современной музыки и джаза “Римон” в Рамат-ХаШароне (вокальное отделение).

Дополнительное образование (курсы):

Введение в психологию (Coursera, Торонтский университет)

Литературное сочинение на английском языке I: как стать профессионалом (Coursera, Университет Дьюка)

Песнетворчество (Coursera, Музыкальный колледж Беркли)

Введение в производство музыкальных произведений (Coursera, Музыкальный колледж Беркли)

Питание, здоровье и образ жизни: проблемы и аналитические выводы (Coursera, Университет Вандербильта)

Основные физиологические показатели: понимание сигналов, которые подает наш организм (Пенсильванский университет)

Опыт работы:

2009-2012 - автор и редактор статей на сайте http://posmotre.li;

2009-2012 - контент-менеджер и редактор на сайте http://bash.org.ru;

2010-2013 - администратор, тестировщик сайта http://ogoloda.li;

2010-2013 - фотограф и автор блога на кулинарном сайте http://ogoloda.li;

2013 - фотограф на wikihow.com.

Знание языков:

русский - родной,

английский - свободный (устный и письменный),

иврит - Intermediate.

Дополнительная информация:

Организованная, рассудительная, пунктуальная и последовательная. Хорошо справляюсь с планированием и работой в указанные сроки. Люблю изучать новые вещи.

Интересы:

Кошки, компьютерные игры, телесериалы, музыка, чтение книг и веб-комиксов, кулинария, природа.