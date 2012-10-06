n1a1d1e1z1h1d1a1

Надежда n1a1d1e1z1h1d1a1n1a1d1e1z1h1d1a1
51 годРоссия/Тамбов
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Преподаватель русского языка и литературы 1 квалификационной категории
Более 20 лет работаю учителем русского языка. Могу качественно отредактировать текст, написать авторскую статью, выполнить рерайт 100% уникальности. Наполню сайт качественным контентом, сайт интернет-магазина -описанием товаров. Есть навыки создания сайта-визитки, качественных презентаций. Хорошо владею компьютером, могу работать со многими программами.
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