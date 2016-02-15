О себе:
Более 3 лет работаю с версткой.
Для меня не существует невозможного, всегда соблюдаю сроки, присутствуют: чувство юмора и креативные идеи.
Заказав у меня верстку, - вы получате: современную и качественную работу, которую в дальнейшем не прийдётся переделывать.
Навыки: HTML, CSS, jQuery
Работа:
Сайт (landing page, магазин, портал, блог и др.)- работаю только по тех заданию или грамотному и доступному описанию с примерами,работаю на своём сервере. что позволяет вам просмотреть и внести правки в любой этап работы.
Цена, сроки и колличество вариантов - формируются от оформления объекта и колличества елементов фирменного стиля.
Оплата:
VISA/MasterCard/WebMoney/YandexMoney
При необходимости могу оформить сделку о сотрудничестве официально!
Внимание!
"Сделай пару тестовых вариантов, а мы посмотрим" -НЕТ!
"Ты делай, а мы обязательно заплатим" - НЕТ!
"Нужно, так что-б, мне понравилось",- НЕТ!"Сделать как тут"- НЕТ!
"Отправил заказчику - через месяц будет ответ - потом продолжим" - НЕТ!
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