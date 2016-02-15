Всегда сможем договориться

О себе:

Более 3 лет работаю с версткой.

Для меня не существует невозможного, всегда соблюдаю сроки, присутствуют: чувство юмора и креативные идеи.

Заказав у меня верстку, - вы получате: современную и качественную работу, которую в дальнейшем не прийдётся переделывать.

Навыки: HTML, CSS, jQuery

Работа:

Сайт (landing page, магазин, портал, блог и др.)- работаю только по тех заданию или грамотному и доступному описанию с примерами,работаю на своём сервере. что позволяет вам просмотреть и внести правки в любой этап работы.

Цена, сроки и колличество вариантов - формируются от оформления объекта и колличества елементов фирменного стиля.

Оплата:

VISA/MasterCard/WebMoney/YandexMoney

При необходимости могу оформить сделку о сотрудничестве официально!

Внимание!

"Сделай пару тестовых вариантов, а мы посмотрим" - НЕТ!

"Ты делай, а мы обязательно заплатим" - НЕТ !

"Нужно, так что-б, мне понравилось", - НЕТ! "Сделать как тут" - НЕТ!