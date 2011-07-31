Photoshop Designer

Я - Николай Морякин,в интернете известен под псевдонимом "n1k1".

Работаю в Photoshop ~ 3 года,также учусь использовать Flash и AE.

Первую работу во Flash Вы можете увидеть в разделе "Баннеры".

Делаю качественно и недорого,порой бесплатно.Помимо сайта,Вы можете связаться со мной по ICQ: 5892407;Skype: globweb.Всего доброго.