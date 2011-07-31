Photoshop Designer
Я - Николай Морякин,в интернете известен под псевдонимом "n1k1".
Работаю в Photoshop ~ 3 года,также учусь использовать Flash и AE.
Первую работу во Flash Вы можете увидеть в разделе "Баннеры".
Делаю качественно и недорого,порой бесплатно.Помимо сайта,Вы можете связаться со мной по ICQ: 5892407;Skype: globweb.Всего доброго.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- OluewillMusic Logo106 просмотров
- SiteCreep Logo v2142 просмотра
- Wow-Mig Logo v2.185 просмотров
- Header "Wow-Mig" v2.118 просмотров
- Chloe Grace Moretz's Photo110 просмотров
- Wow-Mig Logo127 просмотров
- Nikolay Moryakin's Design109 просмотров
- Nikolay Moryakin's Photo.117 просмотров
- SiteCreep Logo.106 просмотров
- World of Warcraft Design v2.128 просмотров
- Street Riders Logo.106 просмотров
- Wow-Mod Logo108 просмотров
Баннеры
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Дизайн продукции
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Дизайн сайтов
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от $50
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Иконки и Пиксель-арт
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от $11
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Логотипы и Знаки
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от $14
от 2 дней
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Обработка фотографий
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от $3
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Фирменный стиль
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от $10
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