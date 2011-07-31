n1k1

Николай Морякин n1k1

 
29 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Photoshop Designer

Я - Николай Морякин,в интернете известен под псевдонимом "n1k1".

Работаю в Photoshop ~ 3 года,также учусь использовать Flash и AE.

Первую работу во Flash Вы можете увидеть в разделе "Баннеры".

Делаю качественно и недорого,порой бесплатно.Помимо сайта,Вы можете связаться со мной по ICQ: 5892407;Skype: globweb.Всего доброго.

FlashPhotoshop
Портфолио
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Баннеры
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от $5
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Дизайн продукции
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от $10
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Дизайн сайтов
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от $50
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Иконки и Пиксель-арт
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от $11
от 2 дней
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Логотипы и Знаки
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от $14
от 2 дней
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Обработка фотографий
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от $3
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Фирменный стиль
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от $10
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