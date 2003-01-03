Golang/Python разработчик

Имя: Александр Туник Telegram: n3ybr Профессиональный профиль: Я опытный разработчик Python и Go с более чем 3 летним опытом работы. Моя цель - предоставить высококачественные услуги в разработке программного обеспечения и внести значительный вклад в проекты моих клиентов. Навыки: - Языки программирования: Python, Go - Разработка веб-приложений и API - Работа с базами данных (SQL, NoSQL) - Оптимизация производительности - Тестирование и отладка - Версионный контроль (Git) - Автоматизация и скриптинг Опыт работы: ООО АйПиЭм - Разработка и поддержка веб-приложений - Создание API для взаимодействия с клиентскими приложениями. - Работа с базами данных, оптимизация запросов. - Тестирование и отладка кода. - Соблюдение сроков и требований заказчика. Я готов взяться за интересные проекты и обеспечить их успешную реализацию. Если вас заинтересовало мое резюме, пожалуйста, свяжитесь со мной по указанным контактам в Telegram. Буду рад обсудить возможное сотрудничество!