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Инна Вольчук n9n

 
33 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Сайты.Дизайн.Продвижение

Сайт – это показатель успешности вашего бизнеса, его лицо. Это касается как информационного сайта или сайта-визитки так и интернет-магазина. Ваши возможности всегда будут оценивать прежде всего по сайту, его функциональности и дизайну. Именно по этой причине стоит доверить свой имидж профессионалам. 

Ответственный подход к выполнению каждого заказа, оперативная работа профессионалов и сдача проектов в срок – все усилия направлены на получение качественного результата. 

ДОВЕРЬТЕСЬ МНЕ!

ЧТО Я МОГУ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ?

Наши специалисты имеют большой опыт в разработке web сайтов любой сложности: 

Сайт-визитка 

Интернет-магазин 

Информационный сайт 

Продающая страница 

Индивидуальная разработка 

Услуги Web-программирования (HTML, CSS, PHP, JS, Ajax, CMS, Laravel, Yii, Zend Frameworks) 

Разработка мобильных приложений (Android, iOS, Windows Phone 8-10)

PHPJavascriptLaravelAndroidHTMLCSSiOSПриложение для iOSAjaxYiiСайт-визитка