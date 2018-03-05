n_a_s_t_y_a-08

Визуализатор экстерьеров и интереров

С 2013- по настоящее время являюсь студентом университета КазНИТУ им. К.И., факультета дизайн и архитектура, специальность –«архитектура».

2002 г. – 2013 г. Специализированная школа-лицей №165 для одаренных детей.

Опыт работы:

Помощник Архитектора

(июнь-июль 2015г)

Функциональные обязанности:

- доработка планов

- составление смет

Практикав КазНИИСА в отделе по BIM технологиям.

(июнь-июль 2016)

Создание в Revit здания института.

Визуализатор (фриланс)

(2016г)

Профессиональные навыки:

- Уверенный пользователь ПК: MS Office, Photoshop, Autodesk Autocad,3ds Max, Revit.

- Навыки работы с клиентами.

-Владение языками: русский язык свободно; английский – средний (разговорный, письменный);

Личные качества:

Активная жизненная позиция, целеустремлённость;

Организаторские способности, коммуникабельность;

Ответственность, оперативность, оптимизм;

Аналитический склад ума, быстрая обучаемость;

Креативна , инициативна, всесторонне развита.

Дополнительные сведения

Семейное положение: не замужем

Дети: нет