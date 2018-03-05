n_a_s_t_y_a-08

С 2013- по настоящее время являюсь студентом университета КазНИТУ им. К.И., факультета дизайн и архитектура, специальность –«архитектура».
2002 г. – 2013 г. Специализированная школа-лицей №165 для одаренных детей.
Опыт работы:
Помощник Архитектора
(июнь-июль 2015г)
Функциональные обязанности:
- доработка планов
- составление смет
Практикав КазНИИСА в отделе по BIM технологиям.
(июнь-июль 2016)
Создание в Revit здания института.
Визуализатор (фриланс)
(2016г)
Профессиональные навыки:
- Уверенный пользователь ПК: MS Office, Photoshop, Autodesk Autocad,3ds Max, Revit.
- Навыки работы с клиентами.
-Владение языками: русский язык свободно; английский – средний (разговорный, письменный);
Личные качества:
Активная жизненная позиция, целеустремлённость;
Организаторские способности, коммуникабельность;
Ответственность, оперативность, оптимизм;
Аналитический склад ума, быстрая обучаемость;
Креативна , инициативна, всесторонне развита.
Дополнительные сведения
Семейное положение: не замужем
Дети: нет