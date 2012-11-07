www.free-lance.ru/users/nikita_abakumov
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Портфолио
- Портреты в реалистичном стиле267 просмотров
- Стикеры277 просмотров
- Карикатуры181 просмотр
- Портреты в графичном стиле326 просмотров
- Портреты в чб стиле211 просмотров
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
11 лет назад
Очень понравилось работать с Никитой, вся работа выполнена на высшем уровне и в оговоренные сроки! Рекомендую всем для сотрудничества!
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$15/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга