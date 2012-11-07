n_abakumov

Никита n_abakumov

 
35 летРоссия/Волгоград
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
www.free-lance.ru/users/nikita_abakumov

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Отзывы заказчиков
AtskiySOTONA
Антон 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Макет листовки для выставки
Очень понравилось работать с Никитой, вся работа выполнена на высшем уровне и в оговоренные сроки! Рекомендую всем для сотрудничества!
ok
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нет отзывов
$15/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга