Давайте знакомиться!
Меня зовут Никита Анисимов и я являюсь специалистом в области вэб-разработок, в частности дизайна и вэб-программирования. Мне нравится разрабатывать вэб-проекты различного рода сложности, работать с дизайном, анимациями, эффектами и самое главное – функционалом. Одним словом – “творить”. Я люблю постоянно самосовершенствоваться, обучаться и реализовывать весь потенциал на практике.
Основной упор я делаю на конечный результат, сосридотачиваясь на пожеланиях клиента и его удоволетворенности результатом, преследуя результат который будет выше ожиданий, добиваясь действительно крепких корпоративных отношений, партнерстве и дальнейшей работе.
Имея опыт работы в области IT более 5 лет (как в командных проектах, так и индивидуально) позволяет мне работать в разных секторах IT, таких как: системное администрирование и вэб-разработки, используя при этом весь потенциал и навыки PHP, JavaScript, HTML, CSS в связке с администрированием серверов/рабочих станций
Так же львиную долю дохода Вашей компании составляет оптимизация и продвижение сайта. Продвижение Вашего интернет-ресурса является одной из ключевых ветвей привлечения покупателя товаров и услуг Вашей компании. Индивидуальная разработка стратегии продвижения служит важным этапом с помощью которого Ваш сайт будет оптимизирован и продвинут в поисковых системах максимально качественно с оптимальным учетом всех Ваших потребностей и Вашего бюджета.
Мои услуги :
- Создание сайтов "Под ключ" - сайты-визитки, лэндинги, интернет-магазины, портфолио (каталоги), корпоративные ресурсы, блоги
- Разработка дизайна интернет-ресурса различной тематики и сложности, а так же разработка RESPONSIVE дизайна под различные устройства (мониторы, планшеты, телефоны)
- Разработка индивидуального шаблона под различные CMS (Drupal, Wordpress, Joomla) используя их API . НЕ КОПИРУЯ ЧЕЙ-ТО И НЕ ПОДГОНЯЯ ДИЗАЙН
- Расширение функционала сайта : написание плагинов, функций и модулей как на CUSTOM движки (без API), так и популярные CMS с их API.
- Визуальное "оживление" интернет-ресурса путем разработки анимационных эффектов.
- Адаптивная/кроссбраузерная вертска сайтов (интернет-ресурсов)
- Редизайн существующих сайтов
- SEO и SMO оптимизация
- Продвижение сайтов
- Аутсорсинг. Системное администрирование : проектирование "инфраструктуры", администрирование серверов семейства MS Windows, Linux (Ubuntu, Centos, Debian) и рабочих станций, настройка сетевого оборудования, внедрение систем мониторинга инфраструктурой (Zabbix, Nagios, Spiceworks), внедрение систем учета и обрабтки заявок (HelpDesk/ServiceDesk), разработка вэб-консолей управления службами, написание скриптов
Условия работы :
Я работаю с частичной либо полной предоплатой:
- Частичная предоплата - 50% в начале разработки макета, "развертывание" сайта в "песочнице" (для утверждения работ, корректировок, оплата оставшихся 50%, развертывание прокта на Вашем сервере(хостинге) (либо передача исходников)
- 100% предоплата в случае если с проектом нобходимо работать на Вашем сервере(хостинге)
- SEO и SMO оптимизация - 100% предоплата
- Продвижение сайта - 50% за первую половину срока, 50% - за вторую (по окончанию первой половины)
ТЗ (техническое задание) -ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если ТЗ отсутствует - с удовольствием помогу его разработать!
Я ценю свой труд и Ваше время:
- Клиенториентированность, индивидуальный подход к каждому клиенту
- Каждый проект разрабатывается индивидуально точно в согласованные сроки
- Высокое качество гарантирую, или минус мне в карму!
- Гарантированная обратная связь
Skype : n.v.anisimov
Email : [email protected]
Моб. : +38093 740 55 78
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