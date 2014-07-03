IT Специалист, вэб-разработчик, системный администратор

Давайте знакомиться!

Меня зовут Никита Анисимов и я являюсь специалистом в области вэб-разработок, в частности дизайна и вэб-программирования. Мне нравится разрабатывать вэб-проекты различного рода сложности, работать с дизайном, анимациями, эффектами и самое главное – функционалом. Одним словом – “творить”. Я люблю постоянно самосовершенствоваться, обучаться и реализовывать весь потенциал на практике.

Основной упор я делаю на конечный результат, сосридотачиваясь на пожеланиях клиента и его удоволетворенности результатом, преследуя результат который будет выше ожиданий, добиваясь действительно крепких корпоративных отношений, партнерстве и дальнейшей работе.

Имея опыт работы в области IT более 5 лет (как в командных проектах, так и индивидуально) позволяет мне работать в разных секторах IT, таких как: системное администрирование и вэб-разработки, используя при этом весь потенциал и навыки PHP, JavaScript, HTML, CSS в связке с администрированием серверов/рабочих станций

Так же львиную долю дохода Вашей компании составляет оптимизация и продвижение сайта. Продвижение Вашего интернет-ресурса является одной из ключевых ветвей привлечения покупателя товаров и услуг Вашей компании. Индивидуальная разработка стратегии продвижения служит важным этапом с помощью которого Ваш сайт будет оптимизирован и продвинут в поисковых системах максимально качественно с оптимальным учетом всех Ваших потребностей и Вашего бюджета.

Мои услуги :

Создание сайтов "Под ключ" - сайты-визитки, лэндинги, интернет-магазины, портфолио (каталоги), корпоративные ресурсы, блоги

Разработка дизайна интернет-ресурса различной тематики и сложности, а так же разработка RESPONSIVE дизайна под различные устройства (мониторы, планшеты, телефоны)

Разработка индивидуального шаблона под различные CMS (Drupal, Wordpress, Joomla) используя их API . НЕ КОПИРУЯ ЧЕЙ-ТО И НЕ ПОДГОНЯЯ ДИЗАЙН

Расширение функционала сайта : написание плагинов, функций и модулей как на CUSTOM движки (без API), так и популярные CMS с их API.

Визуальное "оживление" интернет-ресурса путем разработки анимационных эффектов.

Адаптивная/кроссбраузерная вертска сайтов (интернет-ресурсов)

Редизайн существующих сайтов

SEO и SMO оптимизация

Продвижение сайтов

Аутсорсинг. Системное администрирование : проектирование "инфраструктуры", администрирование серверов семейства MS Windows, Linux (Ubuntu, Centos, Debian) и рабочих станций, настройка сетевого оборудования, внедрение систем мониторинга инфраструктурой (Zabbix, Nagios, Spiceworks), внедрение систем учета и обрабтки заявок (HelpDesk/ServiceDesk), разработка вэб-консолей управления службами, написание скриптов

Условия работы :

Я работаю с частичной либо полной предоплатой:

Частичная предоплата - 50% в начале разработки макета, "развертывание" сайта в "песочнице" (для утверждения работ, корректировок, оплата оставшихся 50%, развертывание прокта на Вашем сервере(хостинге) (либо передача исходников)

100% предоплата в случае если с проектом нобходимо работать на Вашем сервере(хостинге)

SEO и SMO оптимизация - 100% предоплата

Продвижение сайта - 50% за первую половину срока, 50% - за вторую (по окончанию первой половины)

ТЗ (техническое задание) - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если ТЗ отсутствует - с удовольствием помогу его разработать!

Я ценю свой труд и Ваше время:

Клиенториентированность, индивидуальный подход к каждому клиенту

Каждый проект разрабатывается индивидуально точно в согласованные сроки

Высокое качество гарантирую, или минус мне в карму!

Гарантированная обратная связь

Skype : n.v.anisimov

Email : [email protected]

Моб. : +38093 740 55 78