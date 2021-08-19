n_bryzhenko

Надежда n_bryzhenko

 
27 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Front-end разработчик

Больше информации обо мне и примеры работ вы можете увидеть на моём сайте:

Чем я могу быть полезна:

  • Верстка сайтов: привязка скриптов, кросс-браузерность.
  • Адаптация сайта: ваш сайт будет одинаково гармонично отображаться и удобно использовать как на

    полноценном мониторе, так и на экране мобильного телефона.

  • Наполнение сайта уникальным контентом: создам продающий копирайтинг, который гарантированно позитивно

    • скажется на конверсии.

  • Система управления сайтом CMS Wordpress: предоставляю вам возможность самостоятельно

    • управлять контентом сайта в дальнейшем.

  • Поддержка сайта: если у вас нет времени и желания самостоятельно заниматься поддержкой сайта, то

    • я возьму эту задачу на себя.

  • Хостинг и домен: зарегистрирую ваше доменное имя на нужном хостинге.
  • Политика конфиденциальности: создам политику конфиденциальности для вашего бизнеса (при наличии форм для

    • заполнения личной информацией на сайте).

  • Оптимизация и расширение функционала чужого кода.
  • Если вам нужен высококачественный дизайн сайта для вашего бизнеса, то поделюсь контактами дизайнера, с которым сотрудничаю уже несколько лет.

Порядок работы:

1. Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.

2. Помогу составить техническое задание.

3. Работаю только по предоплате или безопасной сделке.

Оплата:

1. На банковскую карту.

2. Возможность составления договора и оплаты на расчётный счёт.

Технологии, которыми я владею:

  • HTML5 (+вёрста по БЭМ)
  • CSS3
  • Css grid
  • Java script
  • Git
  • Gulp
  • Bootstrap
  • React
  • Sass
  • Json
  • CMS Wordpress
  • Кросс-браузерная верстка
  • Адаптация под различные устройства
  • Photoshop, Figma, Avocode
WordPressВерстка сайтаДизайн сайтаСайт на WordPressCSSBootstrapFigmaReactJavaSASSGulpPhotoshop