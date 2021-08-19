n_bryzhenko

Front-end разработчик

Больше информации обо мне и примеры работ вы можете увидеть на моём сайте:

Чем я могу быть полезна:

Верстка сайтов: привязка скриптов, кросс-браузерность.

Адаптация сайта: ваш сайт будет одинаково гармонично отображаться и удобно использовать как на полноценном мониторе, так и на экране мобильного телефона.

Наполнение сайта уникальным контентом: создам продающий копирайтинг, который гарантированно позитивно

скажется на конверсии. Система управления сайтом CMS Wordpress: предоставляю вам возможность самостоятельно

управлять контентом сайта в дальнейшем. Поддержка сайта: если у вас нет времени и желания самостоятельно заниматься поддержкой сайта, то

я возьму эту задачу на себя. Хостинг и домен: зарегистрирую ваше доменное имя на нужном хостинге.

Политика конфиденциальности: создам политику конфиденциальности для вашего бизнеса (при наличии форм для

заполнения личной информацией на сайте). Оптимизация и расширение функционала чужого кода.

Если вам нужен высококачественный дизайн сайта для вашего бизнеса, то поделюсь контактами дизайнера, с которым сотрудничаю уже несколько лет.

1. Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.

2. Помогу составить техническое задание.

3. Работаю только по предоплате или безопасной сделке.

Оплата:

1. На банковскую карту.

2. Возможность составления договора и оплаты на расчётный счёт.

Технологии, которыми я владею: