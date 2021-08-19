n_bryzhenko

Front-end разработчик
Больше информации обо мне и примеры работ вы можете увидеть на моём сайте:
Чем я могу быть полезна:
- Верстка сайтов: привязка скриптов, кросс-браузерность.
- Адаптация сайта: ваш сайт будет одинаково гармонично отображаться и удобно использовать как на
полноценном мониторе, так и на экране мобильного телефона.
- Наполнение сайта уникальным контентом: создам продающий копирайтинг, который гарантированно позитивно
- Система управления сайтом CMS Wordpress: предоставляю вам возможность самостоятельно
- Поддержка сайта: если у вас нет времени и желания самостоятельно заниматься поддержкой сайта, то
- Хостинг и домен: зарегистрирую ваше доменное имя на нужном хостинге.
- Политика конфиденциальности: создам политику конфиденциальности для вашего бизнеса (при наличии форм для
- Оптимизация и расширение функционала чужого кода.
- Если вам нужен высококачественный дизайн сайта для вашего бизнеса, то поделюсь контактами дизайнера, с которым сотрудничаю уже несколько лет.
скажется на конверсии.
управлять контентом сайта в дальнейшем.
я возьму эту задачу на себя.
заполнения личной информацией на сайте).
1. Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.
2. Помогу составить техническое задание.
3. Работаю только по предоплате или безопасной сделке.
Оплата:
1. На банковскую карту.
2. Возможность составления договора и оплаты на расчётный счёт.
Технологии, которыми я владею:
- HTML5 (+вёрста по БЭМ)
- CSS3
- Css grid
- Java script
- Git
- Gulp
- Bootstrap
- React
- Sass
- Json
- CMS Wordpress
- Кросс-браузерная верстка
- Адаптация под различные устройства
- Photoshop, Figma, Avocode