Дизайн, оформлення та створення
Рада видеть вас на своей странице!
Немного информации о себе:
Как хобби создаю дизайны флаеров, резюме, визитных карточек, пригласительных, логотипов, буклетов. Также могу обрабатывать фотографии, тексты, создавать видео и презентации.
Обладаю такими качествами как:
оптимизм, коммуникабельность, креативность, перфекционизм и усидчивость.
Языки: украинский, русский и базовые знания английского.
Живу по принципу:
"Лучший путь предсказать будущее — создать его" (Питер Друкер)
Всем мира и добра! ^-^
Портфолио
- Логотипы8 просмотров
- Оформление визитных карточек8 просмотров
- Пригласительные8 просмотров
- Баннер курсов йоги7 просмотров