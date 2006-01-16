n_katyaaa

Катерина n_katyaaa

 
17 летУкраина/Запорожье
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Дизайн, оформлення та створення

Рада видеть вас на своей странице!

  • Немного информации о себе:

Как хобби создаю дизайны флаеров, резюме, визитных карточек, пригласительных, логотипов, буклетов. Также могу обрабатывать фотографии, тексты, создавать видео и презентации.

  • Обладаю такими качествами как:

оптимизм, коммуникабельность, креативность, перфекционизм и усидчивость.

  • Языки: украинский, русский и базовые знания английского.

Живу по принципу:

"Лучший путь предсказать будущее — создать его" (Питер Друкер)

Всем мира и добра! ^-^

Портфолио