n_matveeva20

Таргетолог Facebook, Instagram, TikTok

Здравствуйте! Меня зовут Нина 👋

Почему со мной выгодно работать? 🔥

Я ответственный человек, выполняю все в срок, нахожусь постоянно на связи. Быстро учусь, занимаюсь саморазвитием

Что входит в мои услуги?

✔️ Техническая настройка рекламного кабинета в Facebook

✔️ Анализ посадочной страницы (сайт, соц. сеть)

✔️ Анализ конкурентов

✔️ Составление рекомендаций по улучшению посадочной страницы для эффективного продвижения

✔️ Определение целевой аудитории

✔️ Создание, установка пикселя на сайт, подтверждение домена (при необходимости)

✔️ Создание макетов

✔️ Оптимизация и масштабирование рекламных кампаний

✔️ Полная отчётность о проделанной работе

Для того, чтоб Вы смогли оценить меня как эксперта, я могу создать для Вас несколько макетов

Также Вы можете посмотреть примеры моих работ по следующей ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1A9wU6mOM4otSgLN6d2jjh9MC2xM7ny7P?usp=sharing

Спасибо за внимание! Рада быть полезной для Вас и Вашего блога 

Связь со мной:

Instagram: @nina_target.ks

Telegram: @nina_matveeva