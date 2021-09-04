n_matveeva20

Нина Матвеева n_matveeva20n_matveeva20
Здравствуйте! Меня зовут Нина 👋
Почему со мной выгодно работать? 🔥
Я ответственный человек, выполняю все в срок, нахожусь постоянно на связи. Быстро учусь, занимаюсь саморазвитием
Что входит в мои услуги?
✔️ Техническая настройка рекламного кабинета в Facebook
✔️ Анализ посадочной страницы (сайт, соц. сеть)
✔️ Анализ конкурентов
✔️ Составление рекомендаций по улучшению посадочной страницы для эффективного продвижения
✔️ Определение целевой аудитории
✔️ Создание, установка пикселя на сайт, подтверждение домена (при необходимости)
✔️ Создание макетов
✔️ Оптимизация и масштабирование рекламных кампаний
✔️ Полная отчётность о проделанной работе
Для того, чтоб Вы смогли оценить меня как эксперта, я могу создать для Вас несколько макетов
Также Вы можете посмотреть примеры моих работ по следующей ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1A9wU6mOM4otSgLN6d2jjh9MC2xM7ny7P?usp=sharing
Спасибо за внимание! Рада быть полезной для Вас и Вашего блога
Связь со мной:
Instagram: @nina_target.ks
Telegram: @nina_matveeva