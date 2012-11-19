Профессиональная подготовка:

• Образование высшее. Закончила филологический факультет МПГУ (очно-заочная форма обучения) в 2010 году, специальность – учитель русского языка и литературы.

• С мая по июль 2003 года проходила обучения на курсах в «Московском учебном центре подготовки, переподготовки и повышения квалификации», специальность: секретарь-референт.

Знания и навыки:

- Знание ПК на уровне опытного пользователя (офисные программы – Word, Excel, Access, Power Point и т.д., программы наполнения сайта).

- Хорошее знание русского языка.

- Высокая скорость печати (слепой десятипальцевый метод).

Опыт работы в сфере создания сайтов и он-лайн игр:

- С марта 2007 года по январь 2008 года – компания по созданию, продвижению и поддержке сайтов (dbest.ru), должность – контент-менеджер. Занималась:

- составлением схемы структуры будущего сайта (какие будут разделы, подразделы, что они будут из себя представлять);

- сбором информации в различных источниках (книги, газеты, интернет);

- написанием и внесением первичного информационного наполнения для только что созданного сайта, дальнейшим обновлением и корректировкой информации, размещением новостей, написанием текстов с применением необходимых для дальнейшего продвижения ключевых фраз;

- составлением, а также проверкой и корректировкой исходящих писем и коммерческих предложений.

Мои работы:

http://www.evoluzione.ru/

http://www.kjeans.ru/

http://www.ukschools.ru/ (основная часть текстов – перевод английского варианта сайта той же компании).

- С января 2008 года по февраль 2011 года – ООО «ТэВэИкс Медиа» (компания занимается созданием он-лайн игр), должность – помощник Генерального директора.

- С февраля 2011 по настоящее время – ООО «Билдинг Групп», должность – контент-менеджер. Основные обязанности: написание и размещение текстов для сайтов компании, добавление продукции в интернет-магазины, создание баннеров и прочих элементов, необходимых для наполнения сайтов.

Основные работы:

http://shopgates.ru

http://bugr.ru

http://dynacomoscow.ru