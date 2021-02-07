Эксперт в привлечении клиентов через таргетированную рекламу

Здравствуйте!

Меня зовут Новиков Олег и я являюсь экспертом в привлечении клиентов через таргетированную рекламу.

Услуги:

• Анализ целевой аудитории и положение компании Заказчика на рынке.

• Анализ рынка и конкурентов.

• Разработка рекламной стратегии продвижения компании.

• Создание объявлений для разных сегментов целевой аудитории.

• Создание эффективных креативов и текстов.

• Проведение A/B тестирования с различными типами объявлений.

• Запуск и поддержание таргетированной рекламы.

• Отслеживание воронки продаж на каждом ее этапе.

• Отслеживание эффективности рекламных кампаний и качество трафика , подготовка отчетности.

Личные качества:

• Исполнительность

• Коммуникабельность

• Креативность

• Клиентоориентированность

• Ответственность и нацеленность на результат