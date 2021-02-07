Здравствуйте!
Меня зовут Новиков Олег и я являюсь экспертом в привлечении клиентов через таргетированную рекламу.
Услуги:
• Анализ целевой аудитории и положение компании Заказчика на рынке.
• Анализ рынка и конкурентов.
• Разработка рекламной стратегии продвижения компании.
• Создание объявлений для разных сегментов целевой аудитории.
• Создание эффективных креативов и текстов.
• Проведение A/B тестирования с различными типами объявлений.
• Запуск и поддержание таргетированной рекламы.
• Отслеживание воронки продаж на каждом ее этапе.
• Отслеживание эффективности рекламных кампаний и качество трафика , подготовка отчетности.
Личные качества:
• Исполнительность
• Коммуникабельность
• Креативность
• Клиентоориентированность
• Ответственность и нацеленность на результат
- Кейс по недвижимости. ROI 466%.34 просмотра