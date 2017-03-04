n_samsonov

Перерисовать логотип в уже имеющейся стилистике ( шрифт ). Заменить одно слово (смотреть пример) "Good" на "Evro" и "Shina" на "Shiny". Подготовить PNG файлы для последующего использования на сайте и в печати. Оплата Яндекс Кошелек ...
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$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $10Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $300
Нужен дизайн Лендинга для продажи шин оптом на территории СНГ. Задача — привлечение новых клиентов. Требования к дизайну: простота и лаконичность, использование фирменного стиля компании. Требования к исполнителю: быстрый выход на связь, профессионализм !Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Нужно: Сделать качественную текстовую структуру для Лендинга по оптовой [b]продаже[/b] шин. Особенности: использование ключевых фраз, сжатые сроки на разработку, готовность к исправлениям и внесению правок. Требуется профессионализм в работе с незнакомой тематикой !Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
6 лет назад
Все советую заказчик приятный всё чётко и по делу приятно было по работать
Ответный отзыв
Большое спасибо исполнителю, точно и в срок выполнил работу ! Внесение правок очень быстрое, понимает, что именно нужно заказчику. Удобно, что контактирование через What's App 24/7 ! Буду и в будущем обращаться )
$300
10 баллов
7 лет назад
Понравился и проект и заказчик. Приятно работать для хороших людей! До новых встреч =)
Ответный отзыв
Познакомился с работами Алексея год назад, вот пришло время и для себя дизайн заказать. Советую его, как истинного профессионала своего дела, который создаёт именно то, что вы представляете, но, никак не можете воплотить. Понравилось, что добавляет индивидуальность вашему сайту, делает не так, как делают все! На связи 24/7 и правки вносит очень быстро. Однозначно рекомендую! "Круто. Очень. Заказывайте!" :)