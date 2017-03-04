n_samsonov

Никита Самсонов n_samsonov

 
27 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перерисовать логотип

    $10

    Перерисовать логотип в уже имеющейся стилистике ( шрифт ). Заменить одно слово (смотреть пример) "Good" на "Evro" и "Shina" на "Shiny". Подготовить PNG файлы для последующего использования на сайте и в печати. Оплата Яндекс Кошелек ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн Лендинга ( Продажа Шин Оптом ).

    $300

    Нужен дизайн Лендинга для продажи шин оптом на территории СНГ. Задача — привлечение новых клиентов. Требования к дизайну: простота и лаконичность, использование фирменного стиля компании. Требования к исполнителю: быстрый выход на связь, профессионализм !

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка текста для Лендинга по оптовой продаже Б/у Шин.

    $100

    Нужно: Сделать качественную текстовую структуру для Лендинга по оптовой [b]продаже[/b] шин. Особенности: использование ключевых фраз, сжатые сроки на разработку, готовность к исправлениям и внесению правок. Требуется профессионализм в работе с незнакомой тематикой !

    Тексты для лендинга
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
FortDreams
Абеляр 
31 годСША
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Перерисовать логотип
Все советую заказчик приятный всё чётко и по делу приятно было по работать
Большое спасибо исполнителю, точно и в срок выполнил работу ! Внесение правок очень быстрое, понимает, что именно нужно заказчику. Удобно, что контактирование через What's App 24/7 ! Буду и в будущем обращаться )
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$300
10 баллов
7 лет назад
Дизайн Лендинга ( Продажа Шин Оптом ).
Понравился и проект и заказчик. Приятно работать для хороших людей! До новых встреч =)
Познакомился с работами Алексея год назад, вот пришло время и для себя дизайн заказать. Советую его, как истинного профессионала своего дела, который создаёт именно то, что вы представляете, но, никак не можете воплотить. Понравилось, что добавляет индивидуальность вашему сайту, делает не так, как делают все! На связи 24/7 и правки вносит очень быстро. Однозначно рекомендую! "Круто. Очень. Заказывайте!" :)
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