Краткая информация обо мне

тел.+38 050 9266035

эл. почта: [email protected], [email protected]

скайп: lady.cat.nat

Образование

2002 г Горловский педагогический и институт иностранныхязыков им.Н.К.Крупской.

2013 –Днепропетровский региональный институт государственного управления при

академии Президента Украины, магистр государственного управления.

Дополнительное образование

- 2009 год – тренинг «Информационная деятельность органовместного самоуправления, как основа информационной открытости» (г.Луганск)

- 2011 год – дистанционные курсы Могилянской школыжурналистики Национальнго университета «Киево-Магилянской академии» по заказу Секретариата Кабинета Министров «Новыемеди в системе государственного управления» (принципы работы в социальных

сетях) (г.Киев)