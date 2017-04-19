Краткая информация обо мне
тел.+38 050 9266035
эл. почта: [email protected], [email protected]
скайп: lady.cat.nat
Образование
2002 г Горловский педагогический и институт иностранныхязыков им.Н.К.Крупской.
2013 –Днепропетровский региональный институт государственного управления при
академии Президента Украины, магистр государственного управления.
Дополнительное образование
- 2009 год – тренинг «Информационная деятельность органовместного самоуправления, как основа информационной открытости» (г.Луганск)
- 2011 год – дистанционные курсы Могилянской школыжурналистики Национальнго университета «Киево-Магилянской академии» по заказу Секретариата Кабинета Министров «Новыемеди в системе государственного управления» (принципы работы в социальных
сетях) (г.Киев)