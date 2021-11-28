3D визуализатор
3D моделирование и визуализация интерьеров, экстерьеров.
Учусь на дизайнера архитектурной среды, постоянно учусь чему то новому.
Слежу за трендами с дизайне.
Основные программы:
- 3D Max
- Photoshop
- ArchiCAD
- AutoCAD
- Adobe Photoshop Lightroom
Гарантирую качество работ и соблюдение сроков.
E-mail: [email protected]
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Портфолио
- Визуализация помещения для выставки.46 просмотров
- Визуализация бани.40 просмотров
- 3д модель дома в среде.55 просмотров
- Дворовое пространство.69 просмотров
- Интерьер гостевой комнаты.34 просмотра
- Интерьер спальни.33 просмотра
- Визуализация квартиры-студии.31 просмотр
- Визуализация планировки29 просмотров
- Визуализация санузла и прихожей.38 просмотров
- Интерьер квартиры28 просмотров