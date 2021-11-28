3D визуализатор

3D моделирование и визуализация интерьеров, экстерьеров.

Учусь на дизайнера архитектурной среды, постоянно учусь чему то новому.

Слежу за трендами с дизайне.

Основные программы:

- 3D Max

- Photoshop

- ArchiCAD

- AutoCAD

- Adobe Photoshop Lightroom

Гарантирую качество работ и соблюдение сроков.

E-mail: [email protected]