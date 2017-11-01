Google AdWords Certified, Digital Marketing Specialist, Специалист по настройке Яндекс Директ

Являюсь специалистом в сфере интернет маркетинга, в частности по контекстной рекламе. (Есть сертификация от Google — https://www.google.com/partners/#i_profile;idtf=116551587131430483397)

Занимаюсь контекстной рекламой уже чуть более 5,5 лет и за это время проработал с безумно большим количеством рекламы связанной с разными тематиками, объемами работы, требованиями клиентов, специфики клиентов и их демографической принадлежности.

Чаще всего приходится работать именно с рекламой в Google AdWords, но мои знания в Яндекс. Директ никак не уступают навыкам в Google AdWords.

Очень хорошо знаком с метриками, такмими как: Google Analytics и Яндекс. Матрека, умею настраивать цели различного назначения, чтоб Вы могли отслеживать целевые действия на сайте и анализировать насколько хорошо работает реклама.

Я заргрузил сюда некоторые скриншоты со статистикой из моих рекламных кампаний, как для иностранных клиентов, так и для нашего русского сегмента.

Есть опыт в SEO оптимизации сайтов, были проекты над которыми работал и выводил их на ТОПовые позиции Google и Яндекс. Пример так же можете посмотреть в моем портфолио тут.

За то время, что я проработал в этой сфере мне удалось накопить большое количество контактов коллег, так что если будут какие-то вопросы касательно разработки, дизайна, копирайтинга или других сервисов, можете так же обращаться, я Вас сведу с верными людьми.

Мои контакты:

Skype - +380 95 584 40 25

gmail - [email protected]