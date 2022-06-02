Графический дизайнер

- Создаю макеты сайтов, рекламную продукцию в Adobe Photoshop;

- Разрабатываю логотипы и иконки в Illustrator;

- Верстаю брендбук, буклеты проекта в InDesign;

- Обрабатываю фотографии в Lightroom;

- Анимирую заголовки, есть опыт создания элементарного мультика в After Effects;

- Монтирую видео в Premier;

- Разрабатывала макеты сайта, логотипы, тестовые по карточкам WB в Figma;

- Работаю в 3ds Max (создавала 3d объекты, работала с камерами и анимацией);

- На базовом уровне знаю HTML и CSS (есть опыт создания сайтов);

- Создавала одностраничные продающие лендинги и интернет-магазин в Tilda;

- Анализирую конкурентные дизайны, выбираю лучшие вариантов для создания собственных набросков.

Портфолио можно посмотреть на моём сайте: https://portfolio-nzhdnv.web.app/