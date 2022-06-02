- Создаю макеты сайтов, рекламную продукцию в Adobe Photoshop;
- Разрабатываю логотипы и иконки в Illustrator;
- Верстаю брендбук, буклеты проекта в InDesign;
- Обрабатываю фотографии в Lightroom;
- Анимирую заголовки, есть опыт создания элементарного мультика в After Effects;
- Монтирую видео в Premier;
- Разрабатывала макеты сайта, логотипы, тестовые по карточкам WB в Figma;
- Работаю в 3ds Max (создавала 3d объекты, работала с камерами и анимацией);
- На базовом уровне знаю HTML и CSS (есть опыт создания сайтов);
- Создавала одностраничные продающие лендинги и интернет-магазин в Tilda;
- Анализирую конкурентные дизайны, выбираю лучшие вариантов для создания собственных набросков.
Портфолио можно посмотреть на моём сайте: https://portfolio-nzhdnv.web.app/