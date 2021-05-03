Разработка сайтов и интернет-магазинов под ключ

Здравствуйте,

Меня зовут Александра. Я занимаюсь разработкой, оптимизацией, администрированием и продвижением сайтов и интернет-магазинов уже более 2-х лет. Основным профилем моей работы является разработка интернет-магазинов, но так-же помогу Вам с разработкой сайта-визитки, лэндинга или другого сайта. Пишите в личные сообщения - обсудим там подробнее.

Для разработки интернет-магазина предпочитаю платформу OpenCart. Если Вы уже определились с CMS системой для Вашего будущего сайта я так-же с огромным желанием и энтузиазмом помогу Вам.

Если Вы предлагаете сотрудничество, какое оно не было бы и я ранее не работала с Вашей CMS системой - я снижу цену.

Основной список услуг, которые я могу предложить Вам: разработка сайта(любого), наполнение Вашего сайта информацией(товары, статьи), доработки уже существующего проекта, исправление ошибок на Вашем сайта, разработка графических элементов или веб-страниц. Данный список, наверное, настолько большой, что описать всё не выйдет физически. По этому лучшим решением будет - написать мне в личные сообщения и проконсультироваться.

Так-же иногда с большим удовольствием возьму в работу проекты связаны с веб или графическим дизайном.

Список изученных технологий на данный момент: PHP, HTML, CSS, JS, C++

Список изучаемых технологий на данный момент: C#, а так-же продолжаю углубляться в перечисленные ранее технологии.

Стоимость проекта проекта на прямую зависит от подробности написанного Вами ТЗ. Чем подробнее ТЗ - тем ниже цена.

В каких случаях я буду вынуждена отказать в сотрудничестве с Вами:

Вы просите созвониться по телефону, в скайпе, телеграмме или где-либо голосом. Во всех мессенджерах есть голосовые сообщения - отправляйте их, если Вам так удобнее

Вы занижаете бюджет проекта, диктуете свою цену, с которой я аргументировано не согласна(Я всегда выслушаю Ваш бюджет и подыщу лучший вариант, если это возможно).

Вы отходите от делового стиля общения.

Вы не уважаете труд фрилансера и его время.

Вы грубы и для Вас это нормально.

Вы пишите в личные мессенджеры и соц.сети(найдя их обходными путями).

Я уверена, что Вы не нашли себя в этом списке! Если это так - с удовольствием и огромным желанием приглашаю Вас к сотрудничеству со мной, как с специалистом своего профиля.