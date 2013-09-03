Видеомонтаж, звукозапись

Образование: Институт телевидения и радиовещания "Останкино"

Владею различными приложениями для работы с растровой и векторной графикой, adobe Flash, множеством разнообразных CMS, от Joomla и до NetCat.

Программы видеомонтажа Final Cut и Adobe Premiere Pro.

Работа со звуком: Logic Pro, оборудованная Project-студия для звукозаписи.

Грамотный русский язык, ответственность.

Опыт работы:

Видеомонтажер на Interneturok.ru

Видеомонтажер постпродакшен в LifeNews.

Руководитель отдела контента в Club-Sale.ru

Контент-менеджер в интернет-магазине pult.ru

младший дизайнер в компании web-it,

html-верстальщик в компании "1С"

Флеш-аниматор на интернет-проекте "UniverTV"

Есть опыт копирайтинга и рерайтинга, опыт технических переводов больших объемов текста с английского языка.