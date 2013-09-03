Образование: Институт телевидения и радиовещания "Останкино"
Владею различными приложениями для работы с растровой и векторной графикой, adobe Flash, множеством разнообразных CMS, от Joomla и до NetCat.
Программы видеомонтажа Final Cut и Adobe Premiere Pro.
Работа со звуком: Logic Pro, оборудованная Project-студия для звукозаписи.
Грамотный русский язык, ответственность.
Опыт работы:
Видеомонтажер на Interneturok.ru
Видеомонтажер постпродакшен в LifeNews.
Руководитель отдела контента в Club-Sale.ru
Контент-менеджер в интернет-магазине pult.ru
младший дизайнер в компании web-it,
html-верстальщик в компании "1С"
Флеш-аниматор на интернет-проекте "UniverTV"
Есть опыт копирайтинга и рерайтинга, опыт технических переводов больших объемов текста с английского языка.