Резюме

Макушев Алексей Юрьевич

Личные данные Место жительства: г.Санкт-Петербург

email: [email protected]

тел: 8 911 1225716

Образование

Диплом "Тhomson Education Direct" выдан 17 декабря 2002 (США г. Скрэнтон шт. Пенсильвания)

по специальности: программист Java

Сертификат "Brainbench" HTML 3.2 выдан 18 декабря 2002

Опыт работы Торговая компания "Корвус" на должности младший программист

с 1992 по 1995 Украина

Компьютерная фирма "Сибэкс" на должности компьютерный специалист

с апреля 1995 по декабрь 2000 г. Красноярск

Аптечная сеть "Кырдал" на должности программист с декабря 2000

по март 2003 г. Красноярск

ООО "Росгосстрах" на должности специалист отдела АСУ

с 19 марта 2003 г. по 8 января 2004 г. Красноярск

OOO "Енисей" на должности системный администратор

с февраля 2004 по 15 сентября 2008 г. Красноярск

С декабря 2008 ООО "Скиния" программист г.Санкт-Петербург

Квалификация: Общий стаж работы в IT-области - более 15 лет

Богатый опыт в области разработки и сопровождения Web-сайтов на различных аппаратных и программных платформах.

Свободное использование объектно-ориентированного программирования, паттернов проектирования

Технологии Java: JSP, servlets, EJB, J2ME

Другие: C#, VB.NET, ASP.NET, PHP, HTML, XML, X3D, SQL, Flash, JavaScript, Node.js

Интегрированные среды разработки: NetBeans, Eclipse, Microsoft VisualStudio, DreamWeaver

Операционные системы: Windows, Linux Ubuntu, FreeBSD

Web Frameworks: Joomla, Drupal, Spring, JSF, Express

Web-серверы: Apache, IIS

СУБД: MySQL, Access, Derby, HSQLDB

2D-компьютерная графика: Photoshop

3D-компьютерная графика: Maya

Иностранный язык Английский (письменный, устный).

Личные качества Коммуникабелен, ответственен, креативен.