Резюме
Макушев Алексей Юрьевич
Личные данные Место жительства: г.Санкт-Петербург
email: [email protected]
тел: 8 911 1225716
Образование
Диплом "Тhomson Education Direct" выдан 17 декабря 2002 (США г. Скрэнтон шт. Пенсильвания)
по специальности: программист Java
Сертификат "Brainbench" HTML 3.2 выдан 18 декабря 2002
Опыт работы Торговая компания "Корвус" на должности младший программист
с 1992 по 1995 Украина
Компьютерная фирма "Сибэкс" на должности компьютерный специалист
с апреля 1995 по декабрь 2000 г. Красноярск
Аптечная сеть "Кырдал" на должности программист с декабря 2000
по март 2003 г. Красноярск
ООО "Росгосстрах" на должности специалист отдела АСУ
с 19 марта 2003 г. по 8 января 2004 г. Красноярск
OOO "Енисей" на должности системный администратор
с февраля 2004 по 15 сентября 2008 г. Красноярск
С декабря 2008 ООО "Скиния" программист г.Санкт-Петербург
Квалификация: Общий стаж работы в IT-области - более 15 лет
Богатый опыт в области разработки и сопровождения Web-сайтов на различных аппаратных и программных платформах.
Свободное использование объектно-ориентированного программирования, паттернов проектирования
Технологии Java: JSP, servlets, EJB, J2ME
Другие: C#, VB.NET, ASP.NET, PHP, HTML, XML, X3D, SQL, Flash, JavaScript, Node.js
Интегрированные среды разработки: NetBeans, Eclipse, Microsoft VisualStudio, DreamWeaver
Операционные системы: Windows, Linux Ubuntu, FreeBSD
Web Frameworks: Joomla, Drupal, Spring, JSF, Express
Web-серверы: Apache, IIS
СУБД: MySQL, Access, Derby, HSQLDB
2D-компьютерная графика: Photoshop
3D-компьютерная графика: Maya
Иностранный язык Английский (письменный, устный).
Личные качества Коммуникабелен, ответственен, креативен.