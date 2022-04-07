nabor_tekxa

Набор текста “Клац-Клац”

Я Дарья Сидоренко, профессиональный транскрибатор и наборщик текстов с опытом работы более 5 лет.

С 2016 года занимаюсь транскрибацией (расшифровка аудио- и видеоматериалов в текст.

Я делаю не только расшифровку и набор текста, но и оказываю другие услуги по работе с текстом: перевод, редактура, копирайтинг, набор текста.

В моем арсенале:

13 видов транскрибаций;

точность расшифровки записей составляет 95%, а скорость печати — от 180 знаков в минуту;

набрано более 600 000 знаков текста;

расшифровано более 10 000 часов аудио- и видеозаписей;

десятки довольных заказчиков: юридических и физлиц;

работа с переводами с и на английский язык;

работа с таблицами, графиками, формулами;

создание презентаций и др.

Кому я полезна:

юристы;

студенты;

научные сотрудники;

коммерческие организации и проекты;

государственные организации и проекты;

авторы, писатели;

коучи, психологи и др.

Я постоянно обучаюсь, повышаю квалификацию, осваиваю новые навыки. Всегда погружаюсь в задачу заказчика и предлагаю оптимальное решение.

Принципы моей работы: «Качество никогда не выходит из моды» и «Я знаем цену словам».

Отзывы довольных заказчиков, примеры работ, все услуги, которые оказываю я, можно посмотреть на официальном сайте и группах в ВКонтакте и Instagram.

Скриншоты работ размещены с разрешения заказчиков. Я гарантирую конфиденциальность и не передаю информацию третьим лицам. Если необходимо, мы заключаем договор о конфиденциальности. Документы хранятся сроком до 3 лет.

Наша команда рада помочь в решении ваших задач!