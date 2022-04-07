nabor_tekxa

Я Дарья Сидоренко, профессиональный транскрибатор и наборщик текстов с опытом работы более 5 лет.
С 2016 года занимаюсь транскрибацией (расшифровка аудио- и видеоматериалов в текст.
Я делаю не только расшифровку и набор текста, но и оказываю другие услуги по работе с текстом: перевод, редактура, копирайтинг, набор текста.
В моем арсенале:
13 видов транскрибаций;
точность расшифровки записей составляет 95%, а скорость печати — от 180 знаков в минуту;
набрано более 600 000 знаков текста;
расшифровано более 10 000 часов аудио- и видеозаписей;
десятки довольных заказчиков: юридических и физлиц;
работа с переводами с и на английский язык;
работа с таблицами, графиками, формулами;
создание презентаций и др.
Кому я полезна:
юристы;
студенты;
научные сотрудники;
коммерческие организации и проекты;
государственные организации и проекты;
авторы, писатели;
коучи, психологи и др.
Я постоянно обучаюсь, повышаю квалификацию, осваиваю новые навыки. Всегда погружаюсь в задачу заказчика и предлагаю оптимальное решение.
Принципы моей работы: «Качество никогда не выходит из моды» и «Я знаем цену словам».
Отзывы довольных заказчиков, примеры работ, все услуги, которые оказываю я, можно посмотреть на официальном сайте и группах в ВКонтакте и Instagram.
Скриншоты работ размещены с разрешения заказчиков. Я гарантирую конфиденциальность и не передаю информацию третьим лицам. Если необходимо, мы заключаем договор о конфиденциальности. Документы хранятся сроком до 3 лет.
Наша команда рада помочь в решении ваших задач!