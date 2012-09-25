переводчик с английского языка, быстро и грамотно набираю тексты,

высшее гуманитарное образование (преподаватель английского и немецкого языков)

12 лет опыта работы преподавателем

в данный момент работаю переводчиком в торговой компании

быстро и грамотно набираю тексты на русском и английском языке

умею редактировать и перерабатывать тексты во всех стилях русского языка