Виктория Панюшкина nachalo33nachalo33
44 годаРоссия/Каменск-Шахтинский
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
переводчик с английского языка, быстро и грамотно набираю тексты,
высшее гуманитарное образование (преподаватель английского и немецкого языков)
12 лет опыта работы преподавателем
в данный момент работаю переводчиком в торговой компании
быстро и грамотно набираю тексты на русском и английском языке
умею редактировать и перерабатывать тексты во всех стилях русского языка
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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Переводы
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $15
от 2 дней
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Стихи, Песни и Проза
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от $15
от 1 дня
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