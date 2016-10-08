Дизайнер полиграфической продукции+наружная реклама+отрисовка+разработка логотипов+коррекция готовых макетов
В настоящий момент 5-ый год работаю ДИЗАЙНЕРОМ в одной из самых востребованных типографий города.
Свою профессию страстно люблю, мне нравится решать сложные рабочие задачи.
- Из личных качеств: работоспособность, стремление к достижению цели, аккуратность, добросовестность, последовательность!
и на физико-математическом (специалист в области компьютерной графики - дизайнер).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- ЛИСТОВКИ791 просмотр