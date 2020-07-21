nadVoytenko

Бухгалтер качество и надежность

Удаленная работа

Профессиональные навыки:

• Ведение бухгалтерского учета на основании национальных стандартов Украины;

• Ведение налогового учета;

• Составление и сдача всех форм отчетности предприятия;

• Работа с первичной документацией, банковские, кассовые, приходные, расходные документы, авансовые отчеты, ведение основных средств, кредитов, поставщиков, покупателей, начисление з/п. и налогов на з/п., товар, валюта, автомобиль на предприятии списание бензина, и весь спектр работы бухгалтера по всем счетам, ВЭД.

• Составление договоров, приказов;

• Знание ПК: ‚Word, Ехсеl, Internet, 1С 8.0, клиент - банк.

Образование:

История трудоустройства:

Так же опыт работы в ИТ компании в данный момент ООО" СТУДИО 53" -ИТ компания ( инвесторы с Англии) , СПД, оптовая торговля.

2013-по настоящее время главный бухгалтер на иностранном представительстве «Евро Лайфкер Прайвит ЛТД»

2008-2013 главный бухгалтер на предприятии оптовой торговли лекарственными средствами ООО « Конарк Интермед».

2007 главный бухгалтер на предприятии оптовой торговли «Газкомплектелектро» (российская компания, увольнение в связи с закрытием компании).

2005-2007 главный бухгалтер на предприятии оптовой торговли «Вико Киев»

2002-2005 главный бухгалтер, предприятия, которое занимается оптовой торговлей «Дюльбер»

2000-2002р. Помощник бухгалтера

Прочее:

Хорошая коммуникабельность

Дисциплинированная

Ответственная

Если что - то и не делала, при надобности быстро осваиваюсь и сделаю.

Оплата по результатам собеседования

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