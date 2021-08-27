nad_volnoy

Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Я администратор Инстаграма.Хочу предложить Вам свои услуги в качестве специалиста по ведению Вашего бизнес-аккаунта.
Я предоставляю такие услуги:
1) Составления стратегии продвижения, концепции, УТП, прайсов;
2) оформление аватара, запоминающегося никнейма, шапки, контактов, актуальных сторис.
3) составление контент-плана;
4) подбор и обработка фото, планирование ленты;
5) проведение акций, конкурсов интерактивов;
6)постинг в ленту и сторис;
7)массфоловинг и масслайкинг по целевой аудитории;
8) написание текстов для постов;
9) анализ конкурентов;
10) подбор рекламных площадок и ВП;
11) при необходимости помощь клиенту с ответами в директ и на комментарии;
12) настройка рекламы через кнопку или рекламный кабинет по необходимости.
Буду рада с вами сотрудничать