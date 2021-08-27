nad_volnoy

Администратор Инстаграм

Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Я администратор Инстаграма.Хочу предложить Вам свои услуги в качестве специалиста по ведению Вашего бизнес-аккаунта.

Я предоставляю такие услуги:

1) Составления стратегии продвижения, концепции, УТП, прайсов;

2) оформление аватара, запоминающегося никнейма, шапки, контактов, актуальных сторис.

3) составление контент-плана;

4) подбор и обработка фото, планирование ленты;

5) проведение акций, конкурсов интерактивов;

6)постинг в ленту и сторис;

7)массфоловинг и масслайкинг по целевой аудитории;

8) написание текстов для постов;

9) анализ конкурентов;

10) подбор рекламных площадок и ВП;

11) при необходимости помощь клиенту с ответами в директ и на комментарии;

12) настройка рекламы через кнопку или рекламный кабинет по необходимости.

Буду рада с вами сотрудничать