Высшее экономическое образование (экономист предприятия)

Родной язык-русский, украинский

Владение английским на уровне интермедиа (SRW)

Музыкальное образование по классу фортепиано

Опыт в написании рефератов, курсовых, дипломных работ по экономической тематике,

а также работы в сфере рекламы, дизайна, маркетига и прямых продаж, туризма.

Сфера интересов: психология, философия, история и эзотерика.

Пишу статьи, в основном о культурной жизни города, для местной газеты " Новости"

сайт http://www.novosti.sirius.biz.ua,

а также для газеты общества инвалидов "Берег Надежды".