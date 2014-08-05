Высшее экономическое образование (экономист предприятия)
Родной язык-русский, украинский
Владение английским на уровне интермедиа (SRW)
Музыкальное образование по классу фортепиано
Опыт в написании рефератов, курсовых, дипломных работ по экономической тематике,
а также работы в сфере рекламы, дизайна, маркетига и прямых продаж, туризма.
Сфера интересов: психология, философия, история и эзотерика.
Пишу статьи, в основном о культурной жизни города, для местной газеты " Новости"
сайт http://www.novosti.sirius.biz.ua,
а также для газеты общества инвалидов "Берег Надежды".
Портфолио
- Едем в Египет. Какой курорт выбрать?180 просмотров
- Кризис: пора менять приоритеты188 просмотров
- Делегация в КНР250 просмотров
- Танцую для тебя- исключение подтверждающее правило210 просмотров
- И снова меламин угрожает жизни181 просмотр
- Где водятся волшебники?146 просмотров