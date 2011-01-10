Мне интересна работа фрилансера, перевод, рерайтинг и другие работы.
Перевожу письменно с английского и с немецкого с помощью словарей, грамотно пишу. Могу выполнить работы, как рефераты, дипломные, курсовые и так далее.
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Копирайтинг
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Редактирование и Корректура
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от 11 дней
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $3
от 11 дней
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Стихи, Песни и Проза
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от $1
от 11 дней
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