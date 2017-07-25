Переводчик-копирайтер (рус-англ)
Образование - высшее, Белорусский государственный технологический университет.
По специальности - менеджер-экономист.
Специализация - менеджмент (международный).
Родной язык русский. Знания английского (письменная и устная речь, курсы переводчика), также белорусский и украинский языки.
Имеется опыт написать экономических статьей на различную тематику, как на русском, так и на английском языках, также статьи о сельском хозяйстве.
Также знакома с маркетинговыми процессами.
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