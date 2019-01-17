nadezhda-j

Создание сайтов: одностраничные сайты ◊ landing page ◊ сайт-визитка ◊ корпоративные сайты ◊ интернет-магазины. Интеграция с внешними сервисами: социальные сети ◊ подключение платежных систем ◊ формы приема данных (на e-mail, telegram, google-таблицы) ◊ подключение домена ◊ доменная почта.Социальные сети: настройка рассылок сообщений в VK ◊ настройка отложенных публикаций в социальные сети ◊ ведение канала в Telegram ◊ создание чат-ботов.

Он-лайн проекты на платформе GetCourse: базовые настройки GetCourse ◊ создание виджета (интеграция с сайтом) ◊ интеграция платежных систем ◊ создание продукта, тренинга ◊ работа с группами и сегментацией пользователей ◊ работа с CRM системой и заказами ◊ настройка рассылок и процессов.

Организация и сопровождение вебинаров: создание трансляции с помощью YouTube, OBS, Бизон ◊ подключение ленты комментариев к он-лайн трансляции ◊ создание виджета для сбора контактов Getresponse, интеграция с сайтом, настройка рассылок (письма подтверждения и напоминания).