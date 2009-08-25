Дипломированный переводчик английского языка, рерайтинг
Дипломированный переводчик английского языка. В основном занимаюсь переводом текстов с английского на русский. Опыт работы переводчиком 4 года. Репетитор английского. Тематика переводов - тексты общей лексики, гуманитарной, технической направленности, художественный перевод. При необходимости освою новые направления.
Также работаю с русскоязычными текстами: рерайтинг, редактирование и корректура, сбор и обработка, структурирование и анализ информации. Грамотный русский.
Гарантирую ответственный подход к работе и быстрый результат.
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