Дипломированный переводчик английского языка, рерайтинг

Дипломированный переводчик английского языка. В основном занимаюсь переводом текстов с английского на русский. Опыт работы переводчиком 4 года. Репетитор английского. Тематика переводов - тексты общей лексики, гуманитарной, технической направленности, художественный перевод. При необходимости освою новые направления.

Также работаю с русскоязычными текстами: рерайтинг, редактирование и корректура, сбор и обработка, структурирование и анализ информации. Грамотный русский.

Гарантирую ответственный подход к работе и быстрый результат.