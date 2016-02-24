nadezhdaNade

Создание рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords. Ведение рекламных кампаний. Оптимизация рекламных кампаний. А/Б тестирование.

Профессионально настраиваю и веду контекстную рекламу в Яндекс Директе и Google Adwords.

Настраиваю метрику с целями, геотаргетинг и временной таргетинг, добавляю UTM-метки, благодаря которым можно анализировать посетителей, так же всегда добавляю быстрые ссылки и использую самые уникальные фишки для настройки рекламной компании.

Провожу аудиты рекламных компаний, даю рекомендации по улучшению, консультирую.

Всегда в срок.