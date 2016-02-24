nadezhdaNade

Надежда Комарова nadezhdaNadenadezhdaNade
31 годУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Создание рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords. Ведение рекламных кампаний. Оптимизация рекламных кампаний. А/Б тестирование.
Профессионально настраиваю и веду контекстную рекламу в Яндекс Директе и Google Adwords.
Настраиваю метрику с целями, геотаргетинг и временной таргетинг, добавляю UTM-метки, благодаря которым можно анализировать посетителей, так же всегда добавляю быстрые ссылки и использую самые уникальные фишки для настройки рекламной компании.
Провожу аудиты рекламных компаний, даю рекомендации по улучшению, консультирую.
Всегда в срок.