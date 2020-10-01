nadezhda_trophy

Надежда nadezhda_trophy

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Рисую только то, что люблю

Высшее образование по специальности "Графический дизайн".

Гарантированное соблюдение сроков.

Индивидуальный подход.

Портфолио
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга