Надежда nadezhda_trophynadezhda_trophy
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Рисую только то, что люблю
Высшее образование по специальности "Графический дизайн".
Гарантированное соблюдение сроков.
Индивидуальный подход.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Обложка для подкаста121 просмотр
- Открытка. Проект В. Полозкова100 просмотров
- Буклет. Проект В. Полозкова105 просмотров
- Листовка. Товар месяца110 просмотров
- Иллюстрация. Стилист100 просмотров
- Буклет. Программа путешествия126 просмотров
- Плакат для прачечной108 просмотров
- Баннер115 просмотров
- Визитка103 просмотра
- Визитка108 просмотров
- Коммерческое предложение424 просмотра
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