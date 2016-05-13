Для проекта komu-podarok.ru требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдано техническое задание (ТЗ), в соответствии с ним нужно будет её оптимизировать. Важно, чтобы каждая ...