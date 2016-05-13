Для проекта komu-podarok.ru требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдано техническое задание (ТЗ), в соответствии с ним нужно будет её оптимизировать. Важно, чтобы каждая ...
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для проекта по Грамотному фитнесу ([url=fitspine.ru]fitspine.ru[/url][b])[/b] требуется написать качественные, грамотные по смыслу и SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдано подробное ТЗ, под которое надо её ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет - 45 рублей за 1000 знаков. Если ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт7 лет назад
Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет - 45 рублей за 1000 знаков. Если ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет - 45 рублей за 1000 знаков. Если ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт7 лет назад
Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет - 45 рублей за 1000 знаков. Если ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет - 45 рублей за 1000 знаков. Если ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад
Для проекта komu-podarok.ru требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Важно, чтобы каждая статья несла пользу, полезные ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для проекта komu-podarok.ru требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Важно, чтобы каждая статья несла пользу, полезные ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет - 45 рублей за 1000 знаков. Если ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад