nadezhdaf

Надежда Федоровских nadezhdaf

 
38 летРоссия/Калининград
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$75
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Копирайтинг статей по теме - подарки

    Для проекта komu-podarok.ru требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдано техническое задание (ТЗ), в соответствии с ним нужно будет её оптимизировать. Важно, чтобы каждая ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтинг по теме: Грамотный фитнес без вреда для позвоночника

    Для проекта по Грамотному фитнесу ([url=fitspine.ru]fitspine.ru[/url][b])[/b] требуется написать качественные, грамотные по смыслу и SEO-оптимизированные статьи.  При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле.  Для каждой статьи будет выдано подробное ТЗ, под которое надо её ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтинг статей по теме здоровья позвоночника

    Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет - 45 рублей за 1000 знаков. Если ...

    Написание статей
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтинг статей по теме здоровья позвоночника и суставов

    Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет - 45 рублей за 1000 знаков. Если ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтинг статей по теме здоровья позвоночника

    Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет - 45 рублей за 1000 знаков. Если ...

    Написание статей
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтинг статей по теме здоровья позвоночника

    Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет - 45 рублей за 1000 знаков. Если ...

    Написание статей
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтинг статей по теме здоровья позвоночника

    Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет - 45 рублей за 1000 знаков. Если ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтинг статей по теме - подарки

    Для проекта komu-podarok.ru требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Важно, чтобы каждая статья несла пользу, полезные ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Копирайтинг статей по теме - подарки

    Для проекта komu-podarok.ru требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Важно, чтобы каждая статья несла пользу, полезные ...

    Написание статей
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтинг статей по теме здоровья позвоночника

    Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет - 45 рублей за 1000 знаков. Если ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sniper419
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$75
10 баллов
7 лет назад
Копирайтинг статей по теме - подарки
Ответственный и терпеливый заказчик. Постоянно на связи, оплата своевременно. Рекомендую для сотрудничества!
Работа сделана отлично. Ответственный и надежный копирайтер. Рекомендую!
Ответный отзыв