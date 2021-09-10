freelance

Здравствуйте! Меня зовут Надежда. Владею в совершенстве украинским и русским языками, английский на среднем уровне. Работаю с программами Word более 10 лет, на уровне опытного пользователя. Ответственная и внимательная к деталям, работу выполняю быстро и качественно. Предлагаю услуги по: • набору рукописного текста в печатный или переносу pdf файлов в Word, редактированию текста, проверке текста на наличие ошибок, • набору формул в Word, •расшифровке интервью (транскрибация) с видео-аудио в Word, •переводу текста на русский, украинский, английский/ Если у Вас нет времени по работе с документами, Я могу Вам помочь!